Lörrach Startup aus Lörrach: Superfood-Getränk aus einem Boot

Startup-Unternehmen von drei jungen Lörrachern startet durch. Produktvorstellung am Samstag bei Hieber

Lörrach (rud) Die Brüder Hendrik und Jan Nelis und Fabian Betzing, drei erfolgreiche Ruderer und nun auch Jungunternehmer aus Lörrach, stellen am Wochenende ihren no-Limit Superfood Drink der Öffentlichkeit vor. Dieses Mittelding zwischen Energydrink und Smoothie haben die Freunde selbst entwickelt und in Kooperation mit einem der größten Getränkehersteller Deutschlands realisiert.

Ein bisschen Euphorie ist bei den drei jungen Lörrachern zu spüren, als sie am Dienstagnachmittag eine der eleganten Flaschen rumgehen lassen und die rubinrote Flüssigkeit darin trinken. „Schmeckt wie Fruchtsaft“, befindet Jan Nelis, „oder wie früher Limonade.“ 14 Paletten mit 30 000 Flaschen des Superfood-Drinks sind gerade eben aus der Produktion in Baden-Württemberg in Lörrach eingetroffen. Damit kam ein halbes Jahr Orientierungsphase und dann noch ein ganzes Jahr, während dessen alle drei an der Entwicklung und Realisierung ihres Produktes arbeiteten, zu einem guten Ende.

Die Idee eines natürlichen Superfood-Drinks verfolgten zunächst Hendrik und Jan Nelis, die ihr Abitur mit den Leistungsfächern Wirtschaft und Biologie absolvierten, intensiver und holten dann Fabian Betzing mit ins Boot. Wie Hendrik Nelis hat der bereits ein Studium der Wirtschaftswissenschaften begonnen. Jan Nelis wird im Sommer ein Biologiestudium mit Schwerpunkt Molekularbiologie starten. So bringt das Trio genügend Wissen in den Bereichen mit, die für das Startup-Unternehmen und das Produkt wichtig sind. Leistungen jeglicher Art zu unterstützen war die Grundidee der guten Freunde, die vier Jahre lang zusammen in einem (Ruder-)boot saßen.

Selbstverständlich musste das für sie als Sportler gut funktionieren, aber auch für Menschen, die mentale Leistungen wie Klausuren vollbringen müssen oder ganz einfach vital sein wollen, um die täglichen Herausforderungen im Beruf zu bestehen.

Genau hier sahen die drei nämlich eine Lücke bei den „healthy lifestyle“-Getränken, die es bis dato gab: Auf der einen Seite wurden da Energy-Drinks angeboten mit vielen ungesunden Inhaltsstoffen wie zum Beispiel Taurin oder Konservierungsmittel. Die Smoothies auf der anderen Seite schmeckten richtig lecker, doch fehlte ihnen die Energie-Komponente. „Wieso verbinden wir nicht beides und fügen ’Superfoods’ mit besonders viel Vitaminen hinzu?“, fragten sich Jan und Hendrik Nelis mit Fabian Betzing. Für ihren no-Limit Drink wählten sie Blätter des Moringa-Baumes, Guarana als natürlicher Koffein-Liferant und Granatapfel mit seinem sehr hohen Vitamingehalt und Antioxidantien für Gehirngesundheit.

Zucker, so entschieden sie, sollte drin bleiben, weil Glukose der einzige Nährstoff ist, der bis ins Gehirn durchkommt, aber reduziert werden.

Es galt, ein gutes Maß zwischen Kalorien und Nährstoffversorgung zu finden. Als weitere Kriterien nennen sie, dass es keine Kompromisse bei Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit geben durfte. Deshalb entschieden sie sich auch für die Pfand-Glasflasche als Gefäß. Die Vermarktung übernimmt das Trio von der Nelis Innovations-Unternehmergesellschaft auf Instagram unter #nolimitdrink auch selbst. Zum Start wird es drei junge Leute als Identifikationsfiguren suchen. Auch die Follower werden dazu aufgerufen, unter dem Hashtag localhero Fotos mit eigenen (Helden-)geschichten zu posten.

Jede Flasche, die jetzt in den Regalen der Hieber-Märkte Lörrach und Grenzach und bald auch – da zeigen sich die drei Startup-Gründer zuversichtlich – in weiteren Geschäften, Cafés oder Bars der Region und im Gebiet Basel, landet oder per online-Bestellung verschickt wird, wurde von ihnen mehrmals angefasst. „Nicht handmade, aber handpacked“, stellt Hendrik Nelis fest. Das wird sich ändern, sobald die Prozesse etabliert sind. Am Samstag, 21. Januar, promoten die drei ihren Drink bei Hieber Lörrach.