Lörrach Stadtbücherei: App ermöglicht digitale Schnitzeljagd

Sparkasse unterstützt interaktives Angebot der Lörracher Stadtbibliothek, das bei den Schulen gut ankommt

Lörrach – Die Auswahl an Kinder- und Jugendmedien in der Stadtbibliothek, darunter mehr als 16 500 Bücher, ist groß. Mehr als 1450 Leseratten bis 15 Jahre nutzten 2016 das kostenlose Ausleihangebot und nahmen im Schnitt je 26 Medien mit nach Hause – die Bücher, in denen sie direkt vor Ort schmökern, nicht eingerechnet. Hinzu kommen viele Kinder und Jugendliche, die in der Stadtbibliothek gemeinsam lernen, spielen oder sich nur aufhalten.

Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre liehen sich im Jahr 2016 (Stand Mitte Dezember) rund 37 400 Medien aus; hinzu kommen 70 000 Ausleihen aus dem Kinder- und Jugendbereich, die von Personen ab 16 Jahren (Eltern, Großeltern, etc. ) getätigt wurden. Die Sparkasse unterstützte die Stadtbibliothek beim Erwerb von sechs iPads für den Bereich „digitale Bildung“. Diese sieht eine Hauptaufgabe darin, Menschen einen kompetenten und mündigen Umgang mit Medien aller Art zu vermitteln. Dazu gehört es, Kinder und Jugendliche zu befähigen, digitale Entwicklungen zu verstehen, sie zu nutzen und sie gleichzeitig kritisch hinterfragen zu können. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Kinder und Jugendliche ihre Bibliothek als moderne und zeitgemäße Einrichtung wahrnehmen, in der sie sich mit ihren eigenen Mediengewohnheiten wiederfinden. Hier setzt das neue Konzept Actionbound für Führungen von Schulklassen an.

Die Stadtbibliothek bietet seit November 2016 für Schüler der 5. und 6. Klassen weiterführender Schulen eine Art digitale Schnitzeljagd durch an. Mithilfe der App „Actionbound“ lösen Schüler Aufgaben, mit denen sie auf interaktive Art das Angebot der Bibliothek kennenlernen. Die Unterstützung der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden ermöglichte dies und viele Angebote und Aktionen für Kinder und Jugendliche. Diese Art von Bibliotheksführungen soll auf andere Klassenstufen ausgeweitet werden. Die ersten Actionbound-Führungen stießen bei Lehrern und Schülern auf große Resonanz. Für die Stadtbibliothek stellt der Erwerb der iPads eine wichtige Bereicherung dar, um dem Leitbild der Bibliothek als Partner lebenslangen Lernens gerecht werden zu können.