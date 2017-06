Lörrach Spielhallen: Kein Glücksspiel vor dem Richter

Die Stadtverwaltung bereitet sich auf einen Musterprozess vor. Wegen einer Gesetzesverschärfung muss von Samstag an zwischen Spielhallen ein Abstand von mindestens 500 Metern bestehen. Das ist in Lörrach eine Illusion: Hier ballen sie sich in der Innenstadt

Lörrach (ger) Die Stadtverwaltung bereitet sich auf einen Musterprozess vor. Wegen einer Gesetzesverschärfung muss von Samstag an zwischen Spielhallen ein Abstand von mindestens 500 Metern bestehen. Das ist in Lörrach eine Illusion: Hier ballen sie sich in der Innenstadt. Alle Betreiber stellten Härtefallanträge, die sie bis maximal Mitte 2021 vor der Schließung verschonen.

Eine Losentscheidung darüber, welcher Betrieb weichen muss, wie manche Städte es bereits als Vorgehensweise ankündigten, sei keine Option, betont Bürgermeister Michael Wilke. Die Erhöhung der Vergnügungssteuer 2015 „führte nicht dazu, dass eine Spielhalle geschlossen hat“, sagte Isa Ruflin von der Gewerbeabteilung. Die Mehreinnahmen für die Stadt deuten sogar darauf hin, dass mehr als zuvor um Geld gespielt wurde. 2010 führte die Stadtverwaltung den Steuersatz von 15 Prozent ein, 2015 nahm sie rund 2,4 Millionen Euro aus der Vergnügungssteuer ein. 2016 waren es mit dem auf 20 Prozent erhöhten Steuersatz 3,1 Millionen Euro. Für 2017 stehen 3,2 Millionen Euro im Haushaltsansatz. „Wir würden damit lieber weniger Geld einnehmen“, wies Wilke am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung auf die Suchtgefahr hin. Diese war der Grund dafür, dass das Landesglücksspielgesetz von Juli an den Mindestabstand von Spielhallen voneinander und zu Einrichtungen für Jugendliche festlegt.

Wilke hält die 500-Meter-Regel ebenso für kein taugliches Mittel, der Spielsucht entgegenzuwirken, wie das Sozialkonzept, das Betreibern auferlegt wurde. Darin ist zum Beispiel der Jugendschutz geregelt und dass ein Benutzer nicht von einem Sitzplatz aus mehrere Geräte gleichzeitig bedienen kann. „Wer kontrolliert das denn?“, fragt Wilke. Immerhin hätte dies zu einer freiwilligen Erhöhung des Mindestalters von Besuchern über das gesetzlich geregelte Maß hinaus geführt. Ein kleiner Erfolg.

Doch die Betreiber befänden sich in einem Interessenkonflikt: Einerseits wollen sie keinen Kunden in den Ruin treiben, andererseits Gewinn erzielen. Die Stadtverwaltung setze sich seit drei Jahren mit der Gesetzesänderung auseinander und befinde sich in einem sehr offenen Austausch mit den Gewerbetreibenden. Dazu zähle die juristische Definition, was überhaupt als Härtefall gilt, und die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers auf Kosten der Stadt, um die Unternehmen zu begutachten: etwa in ihre Bilanzen zu blicken und ihre Mitarbeiterzahl sowie die Laufzeit ihrer Mietverträge bei der Entscheidung über die Härtefallanträge zu berücksichtigen.

„Wir merkten relativ schnell, dass das Land das Ganze nicht bis zu Ende dachte“, stellt Wilke fest. Die Stadt hoffe, vom Regierungspräsidium und Land Kriterien zu bekommen, „um einigermaßen gerichtsfeste Entscheidung treffen zu können. Es ist doch schon klar, dass es einen Musterprozess geben wird.“ Städte, die das Thema ausgesessen haben, würden von Samstag an ein Problem haben, sagt Wilke voraus. „Das wollten wir vermeiden.“ 13 der 15 Spielhallen in der Stadt halten den künftigen Mindestabstand von 500 Metern nicht ein. Würden die Laufzeiten der Mietverträge den Ausschlag für Schließungen geben, bliebe am Ende also nur ein Betrieb in der Innenstadt zurück.

500 Meter Abstand

15 Betreiber von Spielhallen gibt es auf städtischer Gemarkung, die meisten davon in der Innenstadt. 13 von ihnen sind von dem von Samstag an geltenden 500-Meter-Abstand betroffen, alle stellten einen Härteantrag. Ein Teil von ihnen erhielten einen Aufschub, weil sie noch nicht alle Unterlagen eingereicht haben. Nicht von der Gesetzesverschärfung betroffen sind Gaststätten, die Geldspielautomaten in Betrieb haben, und Wettbüros, in denen ebenso wie im Internet um Geld gespielt wird. (ger)