Lörrach Sparkasse: Niedrige Zinsen belasten

Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden wächst und tritt beim Ertrag trotzdem auf der Stelle

Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden ächzt unter der anhaltenden Niedrigzinsphase. Zwar laufen die Geschäfte nach wie vor gut bis sehr gut, doch die Ertragslage wird durch die Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) geschmälert. Der Zinsüberschuss, also die Spanne zwischen den Einnahmen aus dem Kreditgeschäft und den Vergütungen für die Kundeneinlagen, wird auch in den nächsten Jahren kleiner.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingung sieht sich die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden in der Region gut aufgestellt. Ebenso wie in den Jahren zuvor bleiben der Sparkasse nach dem Geschäftsjahr 2016 unterm Strich 4 Millionen Euro Reinertrag. Das ordentliche Betriebsergebnis, also der Erlös vor Steuern, Rücklagenbildung und Bewertungen, betrug 23 Millionen Euro. Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden ist vor dem Hintergrund der historisch einmaligen Niedrigzinsphase mit diesem Resultat zufrieden. Doch schon jetzt ist absehbar, dass die Situation nicht so schnell komfortabler wird. Denn zumindest in den nächsten zwei Jahren werde sich an der Zinssituation nicht viel ändern, schätzt André Marker, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Mittelfristig fürchtet die Sparkasse weitere zwölf Millionen Euro weniger beim Zinsüberschuss. Dieser schrumpfte bereits 2015 um zwei Millionen Euro und 2016 noch einmal um fünf Millionen. Solche Einbußen kann die Bank bei weitem nicht mit höheren Gebühren wettmachen.

Auch die Provisionen aus dem Wertpapiergeschäft können den Zinsüberschuss als wichtigste Ertragsquelle der Sparkasse nicht ablösen. Aus dem Saldo von ausbezahlten Zinsen für Einlagen und eingenommenen Zinsen für Darlehen bezieht die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden derzeit trotz allem noch 40 Millionen Euro. Die Provisionen summieren sich nur auf ein Drittel dieser Summe. Ebenso kann auch das wachsende Kreditvolumen die schrumpfende Verdienstspanne nicht kompensieren.

Weil alle Banken in der gleichen Situation sind, versuchen sich die Institute bei den Konditionen zu unterbieten, was die Ertragslage weiter belastet. Weil die Sparkasse jedoch weiter wachsen will und wegen der kleineren Margen auch weiter wachsen muss, benötigt sie auch mehr Eigenkapital. Derzeit ist die Bank mit einer Eigenkapitalquote von 17,3 Prozent noch auf der sicheren Seite – gefordert wären 12,5 Prozent. Bleiben die Rahmenbedingungen wie bisher und verschärfen sich die Auflagen wie absehbar, dann könnte die Eigenkapitalfrage in etwa fünf Jahren zum Problem werden, schätzt André Marker. „Das ist leistbar, aber es erfordert Anstrengungen“, sagt der Sparkassenchef.

Doch die problematische Ausnahmesituation auf dem Kapitalmarkt ist nur eine Seite der Medaille. Die andere ist die nun schon seit mehr als einem halben Jahrzehnt anhaltende Wachstumsphase der Gesamtwirtschaft, getoppt noch einmal von der besonders guten Lage der regionalen Wirtschaft. Das beschert der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden insgesamt positive Zahlen. Die Bilanzsumme wuchs um 4,4 Prozent auf fast 2,5 Milliarden Euro. Das Kundengeschäftsvolumen, zu dem auch die außerhalb der Bilanz geführten Wertpapierdepots der Kunden gehören, erreicht mit 3,9 Milliarden einen neuen Höchststand. Trotz der geschmälerten Ertragskraft ist die Sparkasse noch ein großer Steuerzahler in der Region (7,5 Millionen Euro) und mit gleichbleibend 300 Stellen ein wichtiger Arbeitgeber.

Nach Angaben der Sparkasse konnte auch die Marktführerschaft im Geschäftsgebiet noch einmal gesteigert werden. Die Zahl der Girokonten wächst kräftiger als die Einwohnerzahl im Geschäftsgebiet und die Summe der Kundeneinlagen blieb trotz der wenig attraktiven Zinssituation mit 1,46 Milliarden fast unverändert hoch. Auch bei den Krediten erreicht die Sparkasse Rekordzahlen – nicht zuletzt dank des Immobilienbooms. Das Darlehensvolumen stieg bis zum Stichtag 31.12. um fünf Prozent auf 1,996 Milliarden. Zwischenzeitlich wurde die zwei Milliarden-Grenze bereits geknackt.

Wichtige Zahlen

Geschäftsvolumen: 3917 Mio. (+3,4 Prozent); Bilanzsumme: 2487 Mio. (+4,4 Prozent); Kreditvolumen: 1996 Mio. (+ fünf Prozent); neue Firmenkredite: 100 Mio. (+7,5 Prozent); neue Baudarlehen: 233 Mio; Kundeneinlagen: 1485 Mio. (+/- 0); Zinsüberschuss: cirka 40 Mio.; Wertpapierumsatz: 241 Mio.; Girokonten: 55 329 (+2,5 Prozent); Steuern: 7,5 Mio.; Gewinn: vier Mio.; Stellen: 300.