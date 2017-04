Lörrach Sonderausstellung zum Thema Fahrrad

Vier Monate Fahrradpower mit 88 Veranstaltungen geplant

Lörrach (seh) Bei den Aktionen rund um das Jubiläum 200 Jahre Fahrrad, das auch in Lörrach gewürdigt wird, arbeiten die Stadt und das Dreiländermuseum eng Hand in Hand. Zentrum ist die Sonderausstellung „Faszination Fahrrad – Von der Draisine zum E-Bike“ im Dreiländermuseum, die in dieser Form stattfinden kann, weil das Lörracher Museum eine Sammlung historischer Räder besitzt. Sie ist nicht groß, aber so außergewöhnlich, dass selbst Mannheim für die zentrale Landesausstellung um Leihgaben anfragte. Umsonst – Lörrach zeigt die Velos selbst. Ergänzt um viele neuere Fahrräder, die die Entwicklung dieses Fortbewegungsmittels beschreiben. Das, so Museumsleiter Markus Moehring, sei das Besondere des Lörracher Projekts: die enge Verzahnung von Geschichte und Gegenwart und vieler Partner.

Inzwischen ist das Rahmenprogramm fertig. 88 Veranstaltungen sind in dem umfangreichen Heft aufgeführt, viele Partner wurden ins Boot geholt.

Eingerahmt wird die Ausstellung, die am 12. Mai beginnt, von zwei Großveranstaltungen – dem Tag der Mobilität am Anfang, dem slowUp Basel-Dreiland am 17. September. Eigens wurde die Strecke des slowUp, des „europaweit größten grenzüberschreitenden Mobilitätsevents“ (Bürgermeister Michael Wilke), zum ersten Mal nicht durch einen Lörracher Randbereich, sondern durch die Mitte geführt – vorbei am Museum.

Ein Viertel der Veranstaltungen finden im Museum statt. Das sind etwa Führungen, Vorträge, literarische Begegnungen, ein Kulturfrühstück, ein Podiumsgespräch, Gruppenangebote. Dazu gibt es eine Vielzahl an Angeboten von Stadt, Vereinen, IG Velo, Fahrradhändler und anderen Partnern. Die Aktion Stadtradeln ist ebenso eingebunden wie Schrauber-Workshops, Fahrtrainings, Touren, eine Sternfahrt zum Museum, Filme, Lesungen und anderes. Federführend organisiert hat das Programm Alexander Fessler vom Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit. Vier Monate Fahrradpower in Lörrach – das will man mit den vielen Aktionen rund um das Jubiläum erreichen, sagt Bürgermeister Michael Wilke. Und er sagt auch: „Es wäre ein Fehler gewesen, wenn wir das Jubiläum nicht genutzt hätten.“

Zunächst sah es gar nicht so aus, als käme die Ausstellung zustande. Projektmittel gab es dafür wegen des städtischen Sparprogramms nämlich nicht. Beiträge aus vielen Töpfen und Sponsoren sorgten dann doch noch dafür, dass das Jubiläum 200 Jahre Fahrrad nicht an Lörrach vorbei geht. Ergänzt werden Ausstellung und Rahmenprogramm um ein Lörracher Heft, das bereits im Druck ist. Darin geht es um die Entwicklung des Radverkehrs in Lörrach aus historischer Sicht – aber auch um die Zukunft der Fahrradstadt heute.

ist erhältlich im Rathaus und Museum, in der Touristinfo, im Burghof, der Bibliothek und an anderen Stellen. Außerdem kann man es herunterladen im Internet: www.loerrach.de/faszinationfahrrad