Basel/Lörrach Silvester: Polizei die ganze Nacht im Einsatz

130 Notrufe hielten Einsatzkräfte in Basel in Atem. Club mit 500 Gästen geräumt. Vergleichsweise ruhig auf der deutschen Seite

Während Silvester im deutschen Teil des Dreilands weitgehend ohne Zwischenfälle verlief, hatten die Einsatzkräfte in Basel alle Hände voll zu tun. In den frühen Morgenstunden wurde ein Club nach einem Knall geräumt. 500 Gäste mussten in der Kälte ausharren. Der Höhepunkt des Abends in Basel, das Feuerwerk über dem Rhein, wurde von mehreren zehntausend Menschen besucht.

Die Polizei hatte nach den Vorfällen in Frankreich und Deutschland besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Zufahrt zur Innenstadt ergriffen. Die Kantonpolizei sowie Sanitäter und Berufsfeuerwehr sind in Basel mit einer Vielzahl von Einsätzen ins Jahr 2017 gestartet. Die feierfreudigen Besucher der Stadt hielten die Einsatzkräfte bis in die frühen Morgenstunden des Neujahrstags auf Trab, heißt es in einer Bilanz des Sicherheitsdepartements des Kantons Basel-Stadt. Auf der Einsatzzentrale der Polizei gingen zwischen dem frühen Silvesterabend und dem Neujahrsmorgen 130 Notrufe ein. Diese lösten über 60 Polizeieinsätze im Rahmen der Silvesterfeier aus. Die Sanitäter rückten zu 48 Notfalleinsätzen rund um die Silvesterfeier aus. Aufsehenerregend war die Evakuierung eines Clubs mit 500 Gästen in der Steinentorstraße.

Anlass war ein Knall im Untergeschoss des Lokals. Rund 500 Gäste mussten kurz nach 5 Uhr aus dem Lokal gebracht werden. Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte im zweiten Untergeschoss eine tränengasartige Substanz freigesetzt hatten, wie die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt. Mehrere Menschen verspürten Atemnot und Reizungen der Atemwege und den Augen. Einige mussten sich auch erbrechen. Sie wurden vor Ort medizinisch behandelt. Eine junge Frau musste zur Kontrolle in eine Notfallstation eingewiesen werden. Rund 500 Gäste wurden von Polizisten und Security-Angestellten aus dem Club geleitet. Die Polizei stellte den Menschen wegen der Kälte Decken und drei Fahrzeuge zum Aufwärmen zur Verfügung. Weshalb und wie es zu der Tat gekommen war, war nicht bekannt.

Während um Mitternacht mehrere zehntausend Personen zum Jahreswechsel friedlich das Feuerwerk am Rhein verfolgten, mussten sich die Blaulichtorganisationen um die weniger schönen Bilder kümmern: Das Sicherheitsdepartement spricht von zahlreichen Betrunkenen, von Lärm und Schlägereien. Auf den Basler Straßen waren Polizeipatrouillen zu Fuß und im Auto pausenlos im Einsatz. Die Kantonspolizei Basel-Stadt war nicht nur zahlenmäßig gerüstet. Auch sei die Einsatzstrategie den „Ereignissen bei Großveranstaltungen im nahen Ausland“ angepasst worden. So habe die Polizei in der Silvesternacht die Zufahrten in die Innenstadt erschwert und die Patrouillentätigkeit erhöht.

Mehrere Körperverletzungen beschäftigten die Polizei. So wurde ein 50-Jähriger durch Fußtritte gegen den Kopf schwer verletzt. Zwei Täter wurden festgenommen. Bei einem anderen Streit in der Innenstadt sollen ebenfalls zwei Täter Schuss- und Stichwaffen gezückt haben. Bis zum Eintreffen der Polizei waren sie geflüchtet. Das Justiz- und Sicherheitsdepartement berichtet außerdem von einem ungenehmigten Demonstrationszug, der sich mit 50 Personen gegen 22 Uhr von der Kaserne in Richtung Hirscheneck bewegt habe.

Auf der Demonstrationsroute wurden Knaller gezündet, der öffentliche Verkehr behindert und diverse Sprayereien angebracht. Keine besonderen Einsätze im Kreis Lörrach Im Landkreis Lörrach hatten die Einsatzkräfte weit weniger zu tun. Einen größeren Einsatz mit großem Aufgebot gab es für die Polizei in Rheinfelden, wo es in einer Gaststätte eine Auseinandersetzung mit 15 Beteiligten gab. Bei einem Einsatz in Schopfheim, wo es eigentlich um häusliche Gewalt ging, wurde die Polizei selbst Zielscheibe: An zwei Streifenwagen wurden die Reifen zerstochen – Täter unbekannt.