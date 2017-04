Lörrach Sie wollte schnell die Heckscheibe putzen: 85-Jährige von Auto überrollt und tödlich verletzt

Eine 85-Jährige ist in Lörrach von ihrem Auto überrollt und tödlich verletzt worden.

Die Frau hatte am Mittwoch auf eine Bekannte gewartet und spontan beschlossen, die Heckscheibe zu putzen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei laufendem Motor stieg sie aus, vergaß aber, die Handbremse anzuziehen. Als die Frau die Heckklappe öffnete, rollte das Auto rückwärts und erfasste sie. Sie wurde mitgeschleift, bis das Auto an einem Gartenzaun hängen blieb. Sie starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen.