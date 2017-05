Lörrach Serie von Autoaufbrüchen im Stadtgebiet von Lörrach beschäftigt die Polizei

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände in Autos zu deponieren. In der Nacht auf Donnerstag wurden in verschiedenen Parkhäusern und Straßen in Lörrach mehrere Autos aufgebrochen und Handtaschen, Geldbörsen und Mobiltelefone daraus gestohlen.

Bislang meldeten sich sechs Betroffene bei der Polizei und teilten mit, dass ihre Autos aufgebrochen wurden. In der Tiefgarage des Stadt-Hotel in der Weinbrennerstraße wurden an zwei Pkw, im Imbachweg an einem Pkw, in der Spitalstraße an einem Pkw, im Villringer Parkhaus in der Marie-Curie-Straße an einem Pkw und im Parkhaus in der Gugelmeierstraße an einem Pkw jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen und verschiedene Wertgegenstände gestohlen.Die Polizei bittet Personen, die an den genannten Örtlichkeiten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-500, in Verbindung zu setzen.