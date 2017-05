Lörrach Schwerer Verkehrsunfall in Lörrach: Auto überschlägt sich in Tüllinger Straße

Schwerer Verkehrsunfall in Lörrach: Auto überschlägt sich in Tüllinger Straße

Ein Auto mit zwei jungen Insassen kommt wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und landet in der "Wiese".

Lörrach – Ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen wurde der Polizei Lörrach am Sonntagmorgen gegen 5.40 Uhr gemeldet. Der Unfall ereignete sich in der Tüllinger Straße, zur Einmündung Steghalden. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam Auto, das mit zwei jungen Insassen besetzt war, nach rechts von der Fahrbahn ab und flog die dortige Böschung herunter. Dort überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach in der "Wiese" liegen. Die beiden Insassen konnten sich trotz des hereinströmenden Wassers über den Kofferraum nach draußen retten. Nach ersten Erkenntnissen wurden beide Insassen leicht verletzt und kamen ins Kreiskrankenhaus Lörrach. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe wurde durch die Feuerwehr Lörrach um das Auto eine Ölsperre angebracht. Das Auto konnte im Anschluss mithilfe eines Krans geborgen werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Es ergaben sich durch die Messungen des Landratsamts Lörrach keine Hinweise auf eine nachhaltige Verunreinigung des Flusses.