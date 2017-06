Lörrach Schwarzfahrer der tierischen Art: Hund fährt ohne Begleitung von Grenzach über Weil am Rhein nach Lörrach

Der Vierbeiner war ohne Begleitung in Weil zugestiegen, stieg einmal um, und machte keine Anstalten, den Zug an der Endhaltestelle in Lörrach zu verlassen. Eine Streife kam vor Ort und fing den Vierbeiner ein.

Mit der Gewahrsamnahme eines außergewöhnlichen "Schwarzfahrers" endete am späten Mittwochabend in Lörrach ein besonderer Einsatz der Polizei.

Bei ihr meldete sich kurz nach 23 Uhr ein Schaffner der S-Bahn 5 und bat um Unterstützung. Im Zug befand sich ein "Schwarzfahrer" in Gestalt eines Hundes. Der Vierbeiner war ohne Begleitung in Weil am Rhein zugestiegen und machte keine Anstalten, den Zug an der Endhaltestelle in Lörrach zu verlassen. Eine Streife kam vor Ort und fing den Vierbeiner ein.

Eine Abfrage der umliegenden Polizeireviere führte zur Klärung des Falles. Der Hund war in den Abendstunden in Grenzach-Wyhlen ausgebüxt und ging alleine auf Reisen. Der Weg führte zunächst zum Grenzacher Bahnhof, wo er in den Zug sprang und sich über Basel nach Weil am Rhein chauffieren ließ.

Dort stieg der Hund in die S 5 um und fuhr nach Lörrach, wo Endstation war. Der glückliche Besitzer holte den Ausreißer auf dem Polizeirevier ab und nahm ihn mit nach Hause. Mit einer Strafe hat der außergewöhnliche "Schwarzfahrer" nicht zu rechnen.