Lörrach Schulentwicklung: Qualität hat ihren Preis

Die beruflichen Schulen in Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim sollen weiterentwickelt werden

Lörrach – Das Landratsamt treibt die Planungen, wie das Konzept zur Entwicklung der beruflichen Schulen in Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim umgesetzt wird, weiter voran. Dabei zeigt sich, dass Grundsatzentscheidungen notwendig sind, teilweise zu den Standards bei der Ausstattung. Auf den Kostenrahmen, der mit 21 Millionen Euro abgesteckt ist, hätten diese Entscheidungen erhebliche Auswirkungen, erläuterte Finanzdezernent Alexander Willi im Verwaltungsausschuss des Lörracher Kreistags.

Das Gremium folgte in seinem Beschluss den Empfehlungen der Arbeitsgruppe Schulen. Danach werden an der Gewerbeschule Rheinfelden die neu zu schaffenden Labors für Umwelt- und Verfahrenstechnik für die Lerninhalte Regelungstechnik, Photovoltaik und Windkraft anstatt mit Kofferlösungen wie ursprünglich vorgesehen mit hochwertigen Experimentier-Steckboards ausgestattet, auch wenn diese sich damit die Kosten auf 156 000 Euro mehr als verdreifachen. Die Labors sollen zukunftsfähig und zeitgemäß ausgestattet werden, hieß es.

Für den Fachbereich Fahrzeug ist inzwischen nach einem Teilabriss alter Werkstätten ein Erweiterungsbau vorgesehen, was die Kosten von zunächst 4,5 auf 6,3 Millionen Euro erhöht. Die Größe des Gebäudetrakts mit einer modernen Ausstattung nach neuen pädagogischen Erfordernissen soll sich am Raumprogramm des Regierungspräsidiums orientieren. Vor einer Entscheidung für die Gewerbeschule Schopfheim sollen Fachberater nochmals prüfen, ob acht Dreh- und sechs Fräsmaschinen mit zusätzlichen Kosten von 400 000 bis 800 000 Euro für die Metallwerkstätten, wie von der Schule beantragt, notwendig sind.

Im Oktober will die Verwaltung dem Ausschuss eine Übersicht über die aktualisierten Gesamtinvestitionen an den drei Berufsschulstandorten vorlegen. „Wir müssen die Schulen so ausstatten, dass sie der Entwicklung in Praxis und Wirtschaft standhalten“, befand Paul Renz (CDU). Für Klaus Eberhardt (SPD) wäre es ein fatales Zeichen, an den Ästen zu sagen. Eine qualitätsvolle Ausstattung müsse sein; diese habe aber ihren Preis. Er bat darum, die Kostenentwicklung im Auge zu behalten. Kosten für ohnehin notwendige Sanierungen und für die regionale Schulentwicklung, seien sauber zu trennen, sagte Karin Reichert-Moser (Freie Wähler/Unabhängige). So einfach sei das nicht, gab Margarete Kurfeß (Grüne) zu bedenken.

Positiv vermerkte sie, dass Fachberater beigezogen wurden. Angesichts des Bedarfs an Fachkräften, die vor Ort ausgebildet werden sollen, müsse der Landkreis aber auch politischen Gestaltungswillen zeigen, betonte Margarete Kurfeß. Landrätin Marion Dammann dämpfte zu hohe Erwartungen: „Wir können nicht jedem Wunsch nachgeben.“ Es gelte, sich an Standards zu halten. Dass die politischen Gremien regelmäßig über die Kostenentwicklung unterrichtet werden, sei selbstverständlich, versprach sie. Einstimmig beschloss der Verwaltungsausschuss diverse Auftragsvergaben: An der Gewerbeschule Schopfheim, wo im Zuge der regionalen Schulentwicklung die Bereiche Metallbau und Sanitär/Heizung/Klimatechnik integriert werden, wurde der Zuschlag für Trockenbau (221 000 Euro) und Fensterbau (176 000 Euro) erteilt.

Erheblich auf die Kosten wirkten sich hier die vielen Bauabschnitte aus, die notwendig sind, um den Schulbetrieb während der Bauzeit aufrecht zu erhalten. Für einen besseren Schallschutz bekommen die Kaufmännische Schule und die Mathilde-Planck-Schule in Lörrach für 106 000 Euro neue abgehängte Decken. Schließlich stimmte das Gremium zu, einen der Sachkostenbeiträge des Landes über Plan zu verwenden, geschätzt maximal 50 000 Euro, um elektrische Geräte prüfen zu lassen, wie dies die Unfallverhütung vorschreibt.