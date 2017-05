Lörrach Schnelles Internet kommt voran

Bis Ende des Jahres sollen die Orte in den Haupttallagen im Landkreis Lörrach über das Backbone mit Glasfaser erschlossen sein

Lörrach (gra) Schnelles Internet für alle im Landkreis Lörrach rückt näher: Nachdem 2016 vor allem geplant und Glasfaser-Leitungen mitverlegt wurden, baut der Zweckverband Breitbandversorgung das Netz seit Anfang des Jahres 2017 im großen Stil aus, wie Geschäftsführer Paul Kempf am Mittwoch im Umweltausschuss des Kreistages erläuterte. Mit 150 Kilometern ist bereits mehr als ein Drittel des überörtlichen Backbones fertig. Die Ortsnetze sind fertig geplant. Auch der künftige Netzbetreiber ist seit April unter Vertrag.

Bis 2013 soll jeder Haushalt im Landkreis mit einem direkten Glasfaseranschluss versorgt sein, der einen leistungsfähigen Zugang zum Internet verschafft, lautet das Ziel. Um den Bau eines flächendeckenden Netzes zu planen, zu koordinieren und zu finanzieren, gründete der Landkreis mit seinen 35 Städten und Gemeinden 2015 den Zweckverband Breitbandversorgung. Dessen Bürgerinformationen fänden stets eine ordentliche Resonanz, sagte Kempf in seinem Bericht, den die SPD-Fraktion beantragt hatte. Wird irgendwo Glasfaser verlegt, werden alle Bürger angeschrieben und angefragt wegen eines Hausanschlusses, der in der Regel gut 700 Euro kostet. Mehr als die Hälfte, zum Teil deutlich mehr, sagten ja.

Auch die Finanzierung klappe inzwischen gut. Es muss zwar für jedes Einzelprojekt ein Förderantrag gestellt werden, dafür könne man so flexibel auf mögliche Mitverlegungen reagieren, erläuterte der Geschäftsführer. Monatlich erhält der Zweckverband vom Land Zuschüsse im hohen sechsstelligen Bereich. In Summe sind das inzwischen knapp sieben Millionen Euro. Da die Förderung pauschaliert ist, schwankt der Fördersatz stark – zwischen 20 und fast 100 Prozent. Im Schnitt sind es 40 bis 50 Prozent. Von der Bundesförderung sei der Zweckverband faktisch ausgeschlossen, weil das Modell nicht passt. Wie alle anderen baden-württembergischen Zweckverbände nutzt er die Landesförderung.

Vom 380 Kilometer langen Backbone, also dem überörtlichen Rückgrat sind inzwischen 150 Kilometer gebaut. Ende 2017 sollen die Orte aller Haupttallagen im Landkreis erschlossen sein, also das Rheintal von Weil am Rhein bis Schliengen, das Wiesental bis nach Todtnau, der Weg über den Dinkelberg und der Hochrhein. 2018 und 2019 werden dann die Seitentäler ausgebaut. Erheblich Zeit und Kosten spart der Zweckverband, weil er rund 80 Kilometer Freileitungen des Stromversorgers Energiedienst für Glasfaser anmietet, etwa im Wiesental. „Wir sind hier sehr effizient unterwegs, weil das Land auch diese Trassen fördert“, stellte Kempf fest.

Der Zweckverband baut das Netz; da Städte und Gemeinden nicht in den Telekommunikationsmarkt eingreifen dürfen, muss er den Betrieb vergeben. Im April wurden der Vertrag mit der Firma Pepcom unterzeichnet, die das Netz 15 Jahre betreiben wird, mit einer Verlängerungsoption um fünf Jahre. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Unterföhring bei München und einem Jahresumsatz von 111 Millionen Euro ist im Landkreis bereits in Rheinfelden und Weil am Rhein aktiv. Es gehört zu Tele Columbus, einem der größten Kabelnetzbetreiber Deutschlands.

Bei Pacht- und Endkundenpreis habe Pepcom die Erwartungen übertroffen, berichtete Kempf über die Vergabe. Ein Anschluss mit 50 Megabit im Download mit Internet- und Telefonflatrate kostet monatlich 39,90 Euro und sei damit konkurrenzfähig. Die Konzession verpflichtet Pepcom, das Netz Dritten diskriminierungsfrei zur Verfügung stellen. Dieser Wettbewerb lasse erwarten, dass die Preise für die Kunden langfristig stabil bleiben der sinken und die Leistung steigt, prognostizierte Kempf. Im Unterschied zu Dritten hat Pepcom einen Grundversorgungsauftrag, darf sich also Kunden nicht aussuchen. Wer zu Pepcom wechseln will, dem empfiehlt Kempf, bestehende Verträge nicht selbst zu kündigen, damit er die bisherige Telefonnummer mitnehmen kann.