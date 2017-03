Lörrach Schlecht eingeparkt? Unbekannter zerkratzt Auto und steckt beleidigenden Zettel unter Scheibenwischer

In einem Fall von Selbstjustiz in einer Tiefgarage bittet das Polizeirevier Lörrach um sachdienliche Hinweise.

Am Montag wurde in der Tiefgarage am "Alten Markt" (Rewe) ein schwarzer Audi A 3 von einem Unbekannten mutwillig beschädigt.Der Audi wurde um 17.30 Uhr im zweiten Untergeschoss abgestellt. Als die Fahrerin um 19 Uhr zurückkehrte, war ihr Auto zerkratzt und an der Windschutzscheibe hing ein Zettel mit beleidigendem Text.Offenbar hatte sich der Verfasser über die Art und Weise des Parkens aufgeregt. Der von ihm angerichtete Schaden dürfte sich auf mindestens 1000 Euro belaufen.Die Polizei sucht nach dem Übeltäter und bittet hierzu um Hinweise (07621/176-105).