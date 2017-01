Lörrach SPD Lörrach in Aufbruchstimmung

Sozialdemokraten bei Neujahrsempfang gut gelaunt. Kanzlerkandidat Martin Schulz und Landtagskandidat Jonas Hoffmann machen Hoffnung

Lörrach-Brombach – Mit Aufbruchsstimmung und Zuversicht startet die SPD ins Jahr 2017. Beim Neujahrsempfang in Brombach bekräftigten alle Redner, für soziale Gerechtigkeit und gegen rechte Hetze zu kämpfen.

Mit dem Wahlkreiskandidaten Jonas Hoffmann und dem Kanzlerkandidaten Martin Schulz rechnet sich die SPD gute Chancen bei der diesjährigen Bundestagswahl aus. Der Neujahrsempfang der Kreis-SPD fand zusammen mit dem des Ortsvereins Brombach statt, der dieses Jahr sein 120-jähriges Bestehen feiert und damit der zweitälteste SPD-Ortsverein im Landkreis Lörrach ist. Inhaltlich hat die SPD im Landkreis im vergangenen Jahr einen Aufbruch gewagt, mit dem Ziel, mehr soziale Gerechtigkeit zu erreichen und eigene Positionen ins Bundeswahlprogramm der SPD einzubringen, sagte der Kreisvorsitzende Philipp Schließer.

Die SPD will ihr soziales Profil schärfen, etwa mit der Forderung nach einer Bürgerversicherung, und klarer herausstellen, was sie von CDU/CSU unterscheidet. Mit dem Wahlkreiskandidaten Jonas Hoffmann will man verstärkt junge Menschen anzusprechen. Und die SPD will den Kampf für die Demokratie aufnehmen und sich für eine sachliche und konstruktive Diskussion einsetzen. „Dieses Jahr sind wir ausnahmsweise mal optimistisch“, sagte Schließer im Hinblick auf den anstehenden Wahlkampf. Mit Martin Schulz und Jonas Hoffmann habe man hervorragende Kandidaten, die SPD sei aber vor allem eine Programmpartei, bei der die soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt steht. Trotz rechtspopulistischer Entwicklungen wollte auch der Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger Zuversicht und Optimismus verbreiten.

Gegen Rechts müsse die SPD klar Position beziehen, das sei man der Geschichte der Partei und den nachfolgenden Generationen schuldig, und dabei mit anderen demokratischen Parteien an einem Strang ziehen. Mit jungen Leuten wie Philipp Schließer und Vanessa Edmeier im Kreisvorstand sowie dem Kandidaten Hoffmann könne man gemeinsam mit den Älteren in der Partei viel erreichen, sagte Stickelberger. Er kritisierte den Rechtsruck der Landesregierung und den „abgehobenen Ministerpräsidenten“, würde sich bei Bürgerrechten, Datenschutz oder dem nur halbherzigen Bekenntnis zur Gemeinschaftsschule eine andere Politik wünschen und vermisste bei vielen Entscheidungen Maß und Mitte.

Für die Sicherheit im Land seien die Gesetze ausreichend, Defizite gebe es allerdings in der Umsetzung, beim Datenaustausch oder bei der Personalausstattung von Polizei und Justiz, sagte Stickelberger. Jonas Hoffmann berichtete von einer unglaublich intensiven Woche, seit er zum Wahlkreiskandidaten der SPD gewählt wurde, und von viel Zuspruch von allen Seiten. Nicht nur er, auch im Willy-Brandt-Haus sei man am Dienstag überrascht worden, als es hieß, Martin Schulz werde Kanzlerkandidat. Er verspricht sich davon gute Wahlchancen, auch weil Schulz für Europa stehe.

Gerade hier im Dreiländereck könne man sich gar nicht vorstellen, dass die Grenzen wieder geschlossen würden. „Es lohnt sich, dafür zu kämpfen, dass das Europa der offenen Grenzen bestehen bleibt“, sagte Jonas Hoffmann. Die Demokratie müsse den Populismus aushalten aber nicht akzeptieren, sagte der Brombacher SPD-Vorsitzende Maximilan Schmalz. „Wir müssen schauen, dass die Gesellschaft nicht gespalten wird und der Hass nicht in die Parlamente einzieht“, forderte er.

Bernd Sevecke berichtete von der Gerechtigkeitskonferenz der Arbeitsgruppen in der SPD, an der er in Berlin teilgenommen hatte und bei der überraschend Martin Schulz erschien. Die SPD sei die Partei der guten Laune, habe Schulz gesagt, und Sevecke hofft, dass sich dieser Geist auf den Wahlkampf überträgt.