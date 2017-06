Lörrach Rotes Kreuz:Nah an den Hilfebedürftigen

Rotes Kreuz:Nah an den Hilfebedürftigen

Der Lörracher Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2016

Lörrach – Bei der Mitgliederversammlung Kreisverbandes Lörrach des des Deutschen Roten Kreuzes in der Feuerwache Lörrach berichtete der CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Schuster, dass nach den neuen Gesetzen bei Rettungseinsätzen das DRK die gleichen Rechte wie die Polizei habe. Es gelte jetzt als Straftat, wenn bei Hilfeeinsätzen DRK und Polizei durch Gaffer und Pöbeleien bis hin zur Tätlichkeiten bei ihrer Arbeit behindert werden.

Schuster rief die Rot-Kreuz-Kräfte auf, nicht zu zögern und von dem neuen Gesetz Gebrauch zu machen. Zudem sei der Steuerfreibetrag für ehrenamtliche Kräfte erhöht worden; Arbeitgeber sollen für Freistellungen Zuschüsse bekommen. Ebenso soll es für Studenten eine Ermäßigung beim Studium geben. Schusters Fazit: „Bei DRK und Feuerwehr läuft der Laden wie geschmiert.“ Kreisvorsitzender Günter Boll berichtete, dass der Kreisverband und der Rettungsdienst sparsam und solide gewirtschaftet haben und die Grundsätze des DRK wirkungsvoll umsetzen können. Er dankte Kreisgeschäftsführer Markus Lapp und Svend Appler als Geschäftsführer des Rettungsdienstes.

Bolls Dank galt auch den befreundeten Hilfsorganisationen, der Polizei, den Stadt- und Gemeindeverwaltungen und dem Landratsamt Lörrach für die gute Zusammenarbeit. Dabei ist der Personalbestand im Fahrdienst, Hausnotruf und in der Breitenausbildung weiter gesunken. Der Stadt Lörrach dankte Boll für die Möglichkeit, sechs Lastwagen in einer Leichtbauhalle unterbringen zu können und dazu einen offenen Lastwagen-Stellplatz zu bekommen. Probleme habe man mit der Kostendeckung im Rettungsdienst, dazu sei man zur Zeit in Verhandlungen mit den Kostenträgern.

Bundesweit mangelt es an Notfallsanitätern Kreisgeschäftsführer Markus Lapp berichtete, dass sich die ambulanten Dienste, Mahlzeitendienst, Fahrdienst und Hausnotrufdienst weiter entwickelt haben. Man versuche, immer sehr nah am Hilfebedürftigen zu sein.

Ein Erfolg sei der Anfang Dezember eröffnete Kleiderladens in Schopfheim für gebrauchte Kleidung. Zu den Kleiderläden gehören auch die Altkleidersammlungen, die zunehmen unter Wettbewerbsdruck durch gewerbliche Altkleidersammler kommen. Die Einsatzbereitschaft der ehrenamtlichen Arbeitskreise und Bereitschaften habe von den Helfern und ihren Familien viel gefordert. Lapp berichtete von 17 Schulsanitätsprojekten, um jungen Menschen die Arbeit im Rettungs- und Sanitätswesen näher zu bringen. Nico Rümmele berichtete über die umfangreichen Jugendaktivitäten mit Schulsanität auf Kreisebene und dem Jugendlager auf dem Dachsberg. Boll dankte Pasqualino Callara und Nico Rümmele für die Übernahme der Kreisjugendleitung sowie dem Säckinger Jugendleiter Andreas Lucca für die Zusammenarbeit. Rettungsdienstgeschäftsführer Sven Appler berichtete, dass man bei Notfällen in acht Minuten vor Ort sei; bundesweit fehle es an Notfallsanitätern. Kreisschatzmeisterin Heike Mattheis legte dank 13537 Fördermitgliedern einen zufriedenstellenden Kassenbericht vorlegen. Der Haushaltsplan 2017 wurde einstimmig genehmigt.

Für die Kreisbereitschaftsleitung berichtete Simon Redling von 13 Bereitschaften, drei Arbeitskreisen und 403 Aktive, die 56420 ehrenamtliche Helferstunden geleistet haben. Ferner gab es 19 Ausbildungslehrgänge, 16 Einsätze der Bereitschaft und sieben Sanitätsdienste bei Großveranstaltungen. Die trinationale Zusammenarbeit mit Schweizern und Franzosen sei wichtig.

Zu Sozialarbeit im DRK-Kreisverband berichtete Roland Kraus, dass neun Ortsvereine 39 Blutspendetermine mit 602 Helfern organisiert haben, dabei 6900 Helferstunden geleistet wurden. Rettungsassistentin Ina Röbbelen berichtete eindrucksvoll über ihren Einsatz in Monrovia in Liberia bei der Bekämpfung des hämorrhagischen Fiebers, bei uns bekannt als Ebolafieber. Folgende Mitglieder wurden geehrt: Hans-Peter Volkmar (5 Jahre Notarzt), Albrecht Amann (10 Jahre im Vorstand), Meteora Timm (15 Jahre), Thomas Wedehase (25 Jahre).