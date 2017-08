Lörrach Rollerfahrerin nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Am späten Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Kreuzung Haupt-/Zeppelinstraße in Lörrach ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Ein 25-jähriger Mann befuhr um 17.45 Uhr die Zeppelinstraße in Richtung Schweiz und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt.Es folgte laut Angaben der Polizei eine Kollision mit einer Motorrollerfahrerin, die stürzte und sich schwer verletzte.Die 51-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand etwa 3000 Euro Schaden.Der Mercedes-Fahrer wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.