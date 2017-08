Lörrach Rollerfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Im Kreuzungsbereich A98/Ausfahrt Kandern und der K6328 kam es am Freitagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Am Freitagabend, kurz nach 19.00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich A98/Ausfahrt Kandern und der K6328 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Fahrer eines Klein-Lkws befuhr die A 98 von Westen her kommend und verließ die Autobahn an der Ausfahrt Kandern.An der Kreuzung zur K 6328 missachtete er die Vorfahrt eines auf der K 6328 in Richtung Rümmingen fahrenden Kraftrollers. Bei der anschließenden Kollision wurde der 70-jährige Rollerfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.