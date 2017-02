Lörrach Regiomesse: Mit Neuem und Bewährtem

Neu sind eine Halle für Start-Ups und eine Vintage-Ausstellung. Organisatoren mit rechnen mit 60 000 Besuchern

Lörrach (gtr) Mit zwei neuen Angeboten soll die Regio-Messe Lörrach, die am 18. März öffnet, neues Zielpublikum erschließen: „Vom Vintage verweht“ und „Lörrach innovativ“ sollen der Verbrauchermesse neuen Schwung verleihen. Trotzdem soll sie in weiten Teilen das bleiben, was sie war. „Die Traditionsthemen haben Bestandsschutz“, sagt Geschäftsführer Thomas Platzer.

Von „Rädchendrehereien“ spricht Thomas Platzer, der mit Natalia Golovina im vergangenen Jahr das Steuer der Regio-Messe von Uwe Claassen übernommen hat. Die Messe soll mit der Zeit gehen, die von den Stammbesuchern aber geschätzten Angebote aber erhalten bleiben werden. „Durch die neuen Themen wollen wir ganz andere Leute ansprechen“, sagt Platzer. Zudem solle die Verweildauer der Besucher erhöht werden. Mit rund 60 000 Besuchern rechne man in diesem Jahr, sagt Natalia Golovina.

Vom Vintage verweht Möbel, Motorräder, Dry Age Steaks aus dem Smoker, Tätowierer, Ginbrenner und der unvermeidliche Barbier: alte Werte in neuer Wertigkeit will die Sondermesse „Vom Vintage verweht“ (18. bis 20. März) zeigen. Organisiert wird sie vom Lörracher Fotografen und Gestalter Markus Edgar Ruf. Die Halle, kündigt er an, solle das kleine, subkulturelle Netzwerk der Unternehmer darstellen, die sich dem Vintagetrend verschrieben haben – aber von denen viele noch weitgehend unbekannt sind. Für die rund 20 kleinen Unternehmen seien drei Messetage ein großer Aufwand, während denen die eigentliche Geschäftstätigkeit ruhen müsse, sagt Ruf. „Vom Vintage verweht“ präsentiert sich auch online (http://fashion-style-art.de). Im Anschluss an den Messesamstag gibt es zudem eine Aftershowparty im „Heimathafen“ in Lörrach.

Der zweite Neuling im Angebot, „Lörrach Innovativ“, entstand in Kooperation mit Andreas Roser, Geschäftsführer von Fabb-It 3D Druck und gibt Start-Up-Unternehmen eine Möglichkeit, sich zu präsentieren. Besucher habe unter anderem die Möglichkeit, sich scannen und eine 3-D-Figur von sich drucken zu lassen. Unter den Start Ups, die sich vorstellen, ist auch ein indischer IT-Dienstleister. Am Mittwoch, 22. März, soll auf der Messe das Cluster „Lörrach Innovativ“ gegründet werden, das laut Roser zu einer dauerhaften Einrichtung werden soll. Am Samstag, 25. März, wird sich das Projekt zudem in der Showhalle vorstellen – Stargast ist an diesem Tag der Sportler und Motivationstrainer Joey Kelly.

Rund 440 Aussteller haben sich bis jetzt für die Regio Messe angemeldet, mehr als zwei Drittel von ihnen kommen aus der Region. Die Branchen sind bekannt: Bauen, Renovieren, Energietechnik, Hauswirtschaft, Naherholung, Wohnen sowie Essen und Trinken. Die Gemeinden vom Hochrhein werden ebenso wieder vor Ort sein wie der Bauernmarkt – dort findet am 25. März nach Messeschluss erstmalig eine Markgräfler Weinprobe mit Vier-Gänge-Menü statt Anmeldung über die Homepage). Im Bereich „Gourmessa“ mit Kochstudio ist nun auch der Bio-Supermarkt Prima Casa vertreten und somit laut Natalia Golovina „eine vernünftige Bio-Ecke“. Die Kunstausstellung Regio Art wird es ebenfalls wieder geben. Erstmals soll dort ein mit 2000 Euro dotierter Kunstpreis verliehen werden.

Wie gehabt findet begleitend am ersten Messewochenende die „US-Cars-Bikes & Kustom“ und am zweiten Wochenende die „Oldierama“ statt. Weiterhin gilt die Kooperation mit dem Regio Verkehrs Verbund Lörrach (RVL): Wer einen Gutschein oder eine Gästekarte hat, fährt gratis, zudem gibt es an allen Fahrscheinautomaten die Messe-Card.

Und wer eine Karte für die Regio-Messe kauft, erhält damit zudem freien Eintritt für fünf weitere Messen in Freiburg, Basel und dem Elsass.

Regio-Messe, 18. bis 26. März, täglich von 10 bis 18 Uhr. Infos im Internet: