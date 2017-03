Lörrach Regio-Messe: Neuer Schwund mit neuen Angeboten

Die Veranstalter der Regio-Messe in Lörrach sind zur Halbzeit zufrieden mit den Besucherzahlen. 33 Prozent der Besucher kommen aus Lörrach. Als Höhepunkt des kommenden Wochenendes steht die Oldierama auf dem Programm

Ein Plus von rund 1000 Besuchern verzeichneten die Veranstalter der Regio-Messe bei ihrer Zwischenbilanz am Mittwoch. Das durchwachsene Wetter war optimales Messewetter, aber auch die neuen Angebote zogen. Als Höhepunkt des kommenden Wochenendes steht die Oldierama auf dem Programm.

Auch wenn sich die Zahl im Moment noch nicht ganz genau bestimmen lässt, gehen die Messe-Geschäftsführer Natalia Golovina und Thomas Platzer von rund 29 000 Besuchern aus, etwa 1000 mehr als im Vorjahr. Einen Teil des Erfolgs schreiben die beiden dem Wetter zu, das weder zu schön, noch zu warm war. Die neuen Sonderschauen „Lörrach Innovativ“ und „Vom Vintage verweht“ hätten zudem ein neues Publikum angelockt. Die Vintage-Messe, die bis Montag lief, sei sehr erfolgreich gewesen, sagt Thomas Platzer: „Die Teilnehmer waren alle zufrieden, und fürs nächste Jahr haben wir bereits weitere Interessenten.“ Das Konzept sei aufgegangen und dadurch „ein bisschen Schwung in die Kiste gekommen.“

Zufrieden ist er auch mit der US-Car-Show, bei der es in diesem Jahr erstmals eine Ausfahrt gab – für den Anfang mit sieben Fahrzeugen. Steigerungsfähig ist auch noch die Teilnehmerzahl des Gin-Tastings mit 16 Personen. Es sei aber eine tolle Veranstaltung gewesen, sagt Platzer. Fürs nächste Jahr rechne er mit mehr Anmeldungen. Eine ganze Reihe Zahlen aus der Besucherbefragung präsentierte Natalia Golovina: 16 Prozent hätten erstmalig die Messe besucht, das sei ein ähnlich hoher Anteil wie im vergangenen Jahr. Erfreulich sei, dass der Anteil der Besucher bis 40 Jahren um 10 Prozent auf insgesamt 40 Prozent habe gesteigert werden können. „Dabei heißt es immer, wir seien eine Rentnerveranstaltung“, sagt sie schmunzelnd.

Besucher über 60 Jahren hätten einen Anteil von 35 Prozent. 11,5 Prozent der Besucher kommen aus der Schweiz – gefühlt seien es deutlich mehr, so Golovina. Vier Prozent kamen aus dem Elsass. Das kann sich noch nach oben verschieben: Am Mittwoch hatten die Franzosen freien Eintritt. Das Gros der Besucher machen mit 33 Prozent die Lörracher aus. 59 Prozent kommen aus einem Radius von 50 Kilometern. 10 Prozent gaben an, geschäftlich auf der Messe zu sein. Erfreulich für die Beschicker: 71 Prozent der Besucher kaufen direkt etwas (Essen und Trinken nicht eingerechnet), viele informieren sich und kaufen später. Und erfreulich für die Veranstalter: 80 Prozent der befragten Besucher bewerteten die Messe mit gut bis sehr gut. Themen, die sie jedoch vermissen, sind: Pflanzen, Fitness, Musik und die Schokolade zur Begrüßung.

Die Regio-Messe läuft noch bis Sonntag, täglich von 10 bis 18 Uhr. Am Wochenende findet zudem die Oldierama statt.

