Lörrach Radverkehr in Lörrach: Streit um Ausbau oder Stopp

Emotionell diskutiert haben die Stadträte wieder einmal über den Straßenverkehr in der Stadt. Die Fraktionen finden beim Thema Ausbau des Radverkehrs keinen Konsens. Kritik wurde auch am Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit laut.

Beim Bericht übers Radverkehrskonzept im Gemeinderatsausschuss Umwelt, Technik, Bildung und Soziales (AUT) verwahrte Bürgermeister Michael Wilke sich am Donnerstag zwar zu Beginn gegen einen häufigen Vorwurf, indem er feststellte, „wir führen keine ideologische Debatte“. Dennoch gab es viel Kritik am Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit die die festgefahrenen unterschiedlichen Standpunkte der Fraktionen offenbarte.

Die Ansichten über den Bericht gingen weit auseinander. Die CDU und die Freien Wähler betonten, auch sie würden den Radverkehr fördern wollen und seien mit den erreichten Verbesserungen zufrieden. Doch sie kritisierten vor allem die Kosten für die Maßnahmen und dass der motorisierte Individualverkehr (MIV) beschränkt werden solle. Die Fraktionen der SPD und der Grünen machten deutlich, sich den Ausbau der Infrastruktur für Radfahrer zu wünschen. „Ich möchte mich nicht reglementieren lassen“, betonte Bernhard Escher (CDU) und bezeichnete es als Schwachsinn, ihm zu unterstellen, er sei gegen Radverkehr. Sein Ausbau dürfe den MIV aber nicht blockieren wie an der Kreuzung Basler Straße/Obere Riehenstraße, wo die rote Aufstellzone wieder entfernt werden solle, sowie in der Bahnhofstraße.

Der Ausbau von Pendlerrouten sei mangels Verkehrsflächen in Lörrach nicht anwendbar: Wo sie langführen, sei Bürgern zudem nicht bewusst, und Schutzstreifen provozierten Konflikte mit Kraftfahrern. Er warf dem Fachbereich vor, zu eigenmächtig zu handeln und fragte, ob es nicht besser sei, die frei für ihn verfügbaren Mittel zurückzuziehen, „damit sie abgefragt werden müssen“. Dass der Umstieg aufs Fahrrad vor allem eine Einstellungssache sei und in allem anderen stimme er Escher zu, sagte Thomas Denzer. Matthias Lindemer (beide FW) äußerte die Befürchtung, der Fachbereich strebe mit seinem Handeln bereits erneut das Zertifikat Fahrradfreundliche Stadt an. Gerd Wernthaler (Grüne) protestierte gegen den Ton in der Debatte und die Angriffe gegen die Stadtverwaltung.

Hubert Bernnat forderte von Wilke, er möge richtigstellen, dass der Fachbereich nicht zu eigenmächtig handle. Christine Cyperrek (beide SPD) beurteilte die bisherige Umsetzung als sehr sanft. Bis auf wenige Ausnahmen, wie die Beleuchtung von Pendlerrouten, seien die Maßnahmen, die anzugehen seien, konsensfähig, „denn sie dienen der Sicherheit“. Das liege in jedermanns Interesse. Leonie Wiesiollek drückte die gegenüber der CDU und FW komplett anderen Erwartungen der Grünen aus, indem sie kritisierte: „Es gibt ein gutes Konzept, es fehlt aber an der Konsequenz bei der Umsetzung.“ Seit zwei Jahren werde zu wenig gemacht. Deutlich mehr Investitionen in den Radverkehr seien notwendig.

Mit dem Verweis aufs gute Konzept Velo 2025 in Weil am Rhein forderte sie ein klares Ja zu einem politischen Beschluss fürs Radverkehrskonzept und appellierte an die Stadtverwaltung, mehr Mut zu zeigen.