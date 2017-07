Lörrach Psychosomatische Klinik: Hier herrscht familiäre Atmosphäre

Die Psychosomatische Klinik am Kreiskrankenhaus in Lörrach kümmert sich um Menschen mit Beschwerden ohne organischen Befund.

Lörrach (dw) „Wir sind eine ganz normale staatliche Klinik, keine Privatklinik und doch ist dies möglich.“ Beate Mues, Krankenschwester in der Psychosomatischen Klinik am Kreiskrankenhaus Lörrach, die seit dem 1. Juli um acht teilstationäre Behandlungsplätze erweitert wurde, ist stolz auf das, was in den vergangenen sechs Jahren in Lörrach entstanden ist. Der erste halbrunde Geburtstag wurde im letzten Jahr verschoben, um zusammen mit der Erweiterung der Klinik das kleine Jubiläum würdig zu begehen.

Die 18 vollstationären Behandlungsplätze sind jetzt um acht teilstationäre erweitert worden. Da, wo noch vor einigen Jahren Kinder geboren wurden, werden heute Menschen behandelt, die an Beschwerden leiden, denen kein Befund zugrunde liegt. Die Menschen haben Herzstolpern, und kein Arzt findet etwas. Sie leiden an Depressionen oder Burnout, und der Hausarzt kann ihnen nicht helfen. Thomas Unterbrink, Leiter der Psychosomatischen Klinik, spricht nicht gerne von einer Tagesklinik; er unterscheidet lieber in teil- und vollstationär und auch hier sieht er die Unterscheidung eher administrativ denn therapeutisch. Auch den Tagespatienten stehen die übrigen Therapieräume vor allem im zweiten Obergeschoss zur Verfügung. Die Klinik kam einst auch deshalb nach Lörrach, um eine wohnortnahe psychische Versorgung zu garantieren. Die nächste Klinik ist in Freiburg. Lörrach schließt eine Lücke.

Psychische Gründe als Ursachen für die Beschwerden ohne Befund anzuerkennen, ist nicht immer einfach. Ein Arzt aus dem ländlichen Umfeld Lörrachs wollte wissen, wie er denn seinen Patienten davon überzeugen solle, vier bis sechs Wochen nach Lörrach in die „Psycho-Klinik“ zu gehen. Es sei wichtig, das Leiden anzuerkennen. Der Patient müsse aus seiner Blockadehaltung herausgeholt werden, damit ihm Wege zur Heilung gewiesen werden können, bekam er zur Antwort. Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten und Patienten bilden in Lörrach eine therapeutische Gemeinschaft, die der Leiter der Klinik mit einer Großfamilie vergleicht. Viele Patienten hätten auch hinterher noch Kontakt zueinander – für Thomas Unterbrink ein Erfolg. Die familiäre Atmosphäre herrscht auch unter den Pflegekräften, was für den Leitenden Arzt ein Plus ist, mit dem die Klinik auch mit den besser bezahlten Stellen in der Schweiz in Wettbewerb treten kann. Die Psychosomatische Klinik überzeuge mit ihrer Atmosphäre. Grit Boczek aus Steinen arbeitete zuvor in Basel.Professor Class Lahmann spricht vom Mercedes-Modell bei der Versorgung von Menschen mit psychosomatischen Erkrankungen in Baden-Württemberg. Während in der Schweiz „Beschwerden ohne Befund“ nicht als Krankheit gelten, zumindest nicht offiziell, wenn es um Gründe für die Rente geht, weiß man hier um die Zusammenhänge, zwischen Psyche und Herzrasen, Magenschmerzen oder Reizdarm.In Daniela Wetzel-Richter hat die Klinik eine Spezialistin für Traumapatienten im Team. Sie erklärte anlässlich des Jubiläums, was Trauma bedeuten kann und wie in der Klinik damit umgegangen wird.