Lörrach-Hauaingen Projektchor: Musikalischer Advent mit höchster Präzision

Außergewöhnliches Konzert in der Nikolauskirche mit dem Motto „Advent und Weihnachten“

Zu einem besonderen Adventserlebnis unter dem Motto „Advent und Weihnachten“ wurde der Auftritt des rund 50 Sängerinnen und Sänger umfassenden Projektchores mit Verstärkung vom Projektchor der Alt-Weiler Kirchengemeinde mit Instrumentalbegleitung unter Leitung von Birte Niemann am vierten Advent in der vollbesetzten Nikolauskirche. Dabei standen Werke von Georg Philipp Telemann im Mittelpunkt, die in höchster Präzision gesungen und gespielt wurden und alle Besucher begeisterten.

Das musikalische Adventserlebnis wurde eröffnet mit der Sonate F-Dur mit Vivace, Largo und Allegro von Georg Philipp Telemann, gespielt von Klaus Schmitt (Orgel) und Ortwin Burkheiser (Querflöte), in der mit einem raumhohen geschmückten Christbaum und großem Adventskranz mit vier brennenden Kerzen geschmückten Nikolauskirche. In ihrer Begrüßung hob Pfarrerin Andrea Heuberger-Sturm hervor, dass vor Weihnachten alle darauf warten, dass das sich auf der Welt etwas tue. Dazu trug sie Gedankensplitter zu gebrochenen Herzen, zu öffnenden Türen und Träumen von einem vollen Leben vor, das für viele schön wäre. Die Gemeinde sang „Wir sagen euch an den lieben Advent“ und „Machet hoch die Tür“. Im Dialog mit der Kirchengemeinde trug sie den Psalm 24 „Machet die Tore weit“ vor. Dazu stellte Pfarrerin Heuberger-Sturm die Frage „Wo bleibet Gott?“. Die Schriftlesung zu Jesaja 62 hielt Kirchengemeinderat Gerhard Sturm.

Ein musikalischer Hochgenuss war der Choral „Warum willst du draußen stehen“, vom Projektchor gesungen mit kleiner Orchesterbegleitung (Oboe, Violine und Violincello) von Telemann. Dabei zeigte der Chor sein ganzes sängerisches Volumen, das alle begeisterte. Höhepunkt des „Musikalischen Advents“ war dann die Kantate „Machet die Tore weit“, vom Projektchor gesungen und ebenfalls vom kleinen Orchester begleitet, dabei alle Besucher sehr fasziniert und begeistert sich zeigten über die sängerische Meisterleistung. Beide Werke forderten vom Projektchor alles an sängerischem Einsatz.

Mit dabei war das Querflöten-Quartett des Musikvereins Hauingen mit Ortwin Burkheiser (Leitung), Martin Hess, Nicole Schepperle und Petra Stell, das die Weihnachtslieder „Es wird schon glei dumpa“ und „Grünet Felder, grünet Wiesen“ aus Tirol und „We wish you a merry Christmas“, „The little drummer boy“, „Jingle bells“ und „Go tell it to the mountains“ aus Amerika und England mit Begeisterung vortrugen.

Große Freude bereitete der Choral „Nun kommt der Heiden Heiland“, gespielt auf der Orgel von Klaus Schmitt. Begeisterung gab es für die Liedvorträge des Männergesangvereins Hauingen unter Leitung von Alessandro Limentani. Dabei sorgte für eine Bereicherung die Solistin Conzula Mezias mit ihrer überragenden, hell klingenden und ausdrucksstarken Sopranstimme in den Werken „Menschen, die ihr ward verloren“, "Guten Abend. Gut Nacht" und „Du großer Gott“. Glänzend das Solo in „My Lord“, gesungen von Toni Fitting. Begeisternd erklang „O Sanctissima“, zudem Dirigent Limentani mit seinem Vorspiel auf der Hammond-Orgel zu gefallen wusste. Die Besucher in der vollbesetzten Nikolauskirche sparten nicht mit Beifall für das wunderbare musikalische Adventserlebnis.