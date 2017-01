Lörrach Prävention: Geflügel muss wohl länger im Stall bleiben

Keine Vogelgrippe im Landkreis. Die meisten der rund 1000 Geflügelhalter sind der Aufstallungspflicht nachgekommen

Lörrach (gra) Geflügelhalter müssen ihre Tiere wegen der Vogelgrippe wohl über den Januar hinaus in geschlossenen Ställen oder Volieren halten. Zwar lägen bislang keine konkreten Weisungen der Landesregierung vor; doch das Landratsamt Lörrach geht davon aus, dass die Allgemeinverfügung, deren Befristung am Dienstag endet, auch in Baden-Württemberg verlängert wird, hieß es am Donnerstag auf Anfrage.

In der Schweiz ist dies bereits geschehen. Seit dem 17. November gilt wegen der Vogelgrippe in Baden-Württemberg ein Aufstallungsgebot für Geflügel: Enten, Hühner, Gänse, Tauben, Puten und Ziervögel müssen in geschlossenen Ställen oder Volieren bleiben; Geflügel-Verkaufsbörsen und -Ausstellungen sind verboten.

Die meisten der rund 1000 Geflügelhalter im Landkreis seien der Aufstallungspflicht nachgekommen, heißt es beim Landratsamt. Tierhalter, die sich nicht daran hielten, wurden aufgesucht und aufgefordert, das Gebot umzusetzen, sagte Markus Overhoff, Leiter des Fachbereichs Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung im Landratsamt, auf Anfrage. Kontrollen zeigten keine neuen Verstöße. Konkrete Fälle von Vogelgrippe traten bislang im Landkreis Lörrach nicht auf. Bei allen verendeten Vögel, die gemeldet wurden, waren die Untersuchungsergebnisse negativ. Auf der Schweizer Seite des Rheins beim Kraftwerk in Birsfelden (Kanton Baselland) ist allerdings eine verendete Reiherente mit positivem Ergebnis untersucht worden. „Das bedeutet, dass der Virus in unmittelbarer Nähe war oder ist“, erläutert Overhoff. Vergangene Woche fragte der Krisenstab Tierseuchenbekämpfung nun die Einschätzung der Lage in Baden-Württemberg ab. Die Experten im Lörracher Landratsamt gehen davon aus, dass von Februar an die Zugvögel zurückkehren. Damit könnte verbunden sein, dass eine erneute Gefahr für ungeschützte Geflügelbestände droht.

Aus Sicht des Veterinäramts sollten daher die bisher verfügten Maßnahmen bis Ende März verlängert werden. In der Schweiz ist dies bereits geschehen. Am Mittwoch verlängerte das zuständige Bundesamt die Schutzmaßnahmen, die darauf abzielen, jeden Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln zu vermeiden, bis 31. März.