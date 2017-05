Lörrach Polizisten retten verletzten Bussard auf der Autobahn

Eine Nachricht aus der Kategorie "Die Polizei, dein Freund und Helfer" vermeldet das Polizeipräsidium Freiburg.

Autofahrer meldeten am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr der Polizei, dass auf der A 98 zwischen den Anschlussstellen LÖ-Mitte und LÖ-Ost in Fahrtrichtung Rheinfelden ein Greifvogel auf der linken Fahrbahn sitzen würde.Eine Überprüfung durch eine Polizeistreife bestätigte die Meldungen, an der besagten Stelle auf der Autobahn wurde von den Beamten tatsächlich ein Bussard vorgefunden, der offensichtlich nicht mehr fliegen konnte.Der verletzte Vogel wurde von den Polizeibeamten geborgen und zur Genesung in die Obhut einer Pflegestation gegeben.Ob sich der Vogel mittlerweile erholt hat und sich wieder in die Lüfte schwingen konnte, ist derzeit nicht bekannt.