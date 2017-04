Lörrach (seh) Polizeistatistik: Zahl der Fahrradunfälle bereitet Sorge

2016 gab es viel mehr Unfälle, an denen Velos beteiligt waren. Oft sind die Radler selbst die Verursacher. Die Stadt will die Sicherheit weiter erhöhen.

Lörrach (seh) 100 Fahrradunfälle gab es 2016 in Lörrach – das waren traurige 32 mehr als im Jahr zuvor. Die Fahrradunfälle, sagt Andreas Nagy als stellvertretender Leiter des Polizeireviers, seien ein „Sorgenkind“. Man werde weiter „alles tun, um die Sicherheit zu erhöhen“, ergänzt Bürgermeister Michael Wilke.

Freilich ist auch die Vernunft der Radler gefragt: 57 Mal waren sie Hauptverursacher des Unfalls, geht aus der Verkehrsstatistik des Lörracher Polizeireviers hervor. Die hohe Zahl an Fahrradunfällen relativiert sich etwas, wenn man die Entwicklung der letzten zehn Jahre anschaut. 2008 gab es schon einmal 100 Ereignisse dieser Art, danach schwankte die Zahl und war 2015 mit 68 auf einem Tiefststand. Doch auf der Erkenntnis, dass mal mehr und mal weniger passiert, will sich weder die Polizei noch die Stadt ausruhen. Beide sind entschlossen, für noch mehr Sicherheit zu sorgen, sagen Revierleiter Wolfgang Grethler und Bürgermeister Wilke – durch Kontrollen, durch einen weiteren Ausbau der Infrastruktur, bei der sich, so Wilke, schon viel getan habe.

Aber auch an der Disziplin der Radler mangle es nicht selten, sagen Grethler und Wilke. „Wir machen wirklich viel“, betont der Bürgermeister. Doch auch „der Radler hat’s in der Hand“. In 57 Prozent der Fälle war im Jahr 2016 der Radfahrer der Haupt-Unfallverursacher. 102 Beteiligte erlitten Verletzungen, im Jahr zuvor waren es 60 gewesen. 27 Radfahrer wurden so schwer verletzt, dass ein stationärer Krankenhausaufenthalt nötig war. Ursache war in 12 Fällen eine Vorfahrtsverletzung eines der Beteiligten, ebenso oft zu hohes Tempo.

Technische Mängel spielten in 17 Fällen eine Rolle. Ein Problem sei, wenn unerlaubt und teils gegen die Fahrtrichtung auf dem Gehweg gefahren werde, erläutert Wolfgang Grethler. Bei Ausfahrten komme es leicht zu Kollisionen.

Elektroräder spielen bei der Steigerung der Unfallzahl keine nennenswerte Rolle: Zehn Mal waren sie 2016 beteiligt nach neun Mal im Jahr zuvor. Und noch ein paar Zahlen: Zehn Mal waren fahrradfahrende Kinder bis 13 Jahre beteiligt, 17 Mal Jugendliche bis 18 Jahre, zehn Mal junge Erwachsene (bis 24), 20 Mal Senioren (über 65). Damit ist die Generation zwischen 24 und 65 Jahren unterrepräsentiert. Dass in Lörrach immer mehr fahrradgefahren werde, spiele beim Anstieg der Zahlen natürlich eine Rolle, sagen Wilke und Revierleiter Wolfgang Grethler, aber das allein erkläre den Anstieg nicht. Viele Radfahrer, vor allem jüngere, nähmen sich als „Anonymus“ ohne Nummernschild einfach viel an Regelverstößen heraus, führen ohne Licht, über rote Ampeln, gegen die Fahrtrichtung auf dem Gehweg.

Ein Problem sei die Fußgängerzone, so Grethler, der selbst ein passionierter Radfahrer ist. Hier gebe es viele gefährliche Situationen. „In das Getümmel gehören Radfahrer nicht hinein“, findet er. Bürgermeister Wilke sieht das anders. Mache man die Fußgängerzone für Velos dicht, brauche es sichere Umfahrungen. Dafür sei die Weinbrennerstraße nicht geeignet und die Bahnhofstraße trotz des neuen Fahrradstreifens, der eine Verbesserung sei, nur eingeschränkt. In diesem Zusammenhang verweist Wilke noch einmal auf die Bedeutung von Pendlerrouten, wie sie in Lörrach kommen sollen. Ein Unfallschwerpunkt ist die Fußgängerzone nicht. Nur ein Ereignis gab es 2016: Eine alkoholisierte Radlerin fiel ohne Fremdbeteiligung um. Das hätte sie auch in jeder anderen Straße tun können.