Lörrach Penetranter Patient fordert Transport in die Zahnklinik nach Freiburg

Auf die Spitze getrieben hat es laut Polizeibericht ein 49-jähriger Mann am Donnerstagabend beim Kreiskrankenhaus in Lörrach.

Der angeblich von Zahnschmerzen geplagte Mann legte sich mit dem dortigen Personal an und verlangte einen Transport mit dem Rettungswagen in die Zahnklinik nach Freiburg.Die Forderung sei völlig abwegig und unbegründet gewesen, was der Mann partout nicht einsehen wollte, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.Der Mann wurde zunehmend aggressiver und die Situation drohte zu eskalieren. In der Nähe befindliche Polizeibeamte wurden auf die Situation aufmerksam und kamen dem Personal zu Hilfe.Dem 49-Jährigen wurde klar gemacht, dass ein Transport für ihn nicht in Frage kommt und er das Krankenhausareal verlassen muss. Der Mann zeigte zwar keine Einsicht, zog aber dennoch ab.