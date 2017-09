Lörrach Parkschwimmbad: Schwimmer ziehen ihre letzten Bahnen

Das Parkschwimmbad in Lörrach öffnet am Sonntag letztmals in dieser Saison. Mehr als 125 000 zahlende Besucher wurden bis Saisonende gezählt.

Lörrach (ger) Schlechte Nachricht für die Dauerschwimmer: Sie sitzen demnächst fast zwei Wochen lang sozusagen auf dem Trockenen.

Das Parkschwimmbad hat von Montag an geschlossen, das Hallenbad öffnet erst wieder am Samstag, 23. September. Die Freibadsaison lief sehr gut, was die Besucherzahl und die Zufriedenheit der Besucher angeht. Mehr als 125 000 zahlende Eintritte werden bis Sonntag gezählt werden. In den letzten Tagen kommt auch die neue Errungenschaft zu voller Geltung: Die Sauna ist oft an und gut ausgelastet. Diesmal werden noch etwas mehr Besucher als im Vorjahr (125 208 zahlende Besucher) das Kassenhäuschen passieren. Die Marke aus dem Spitzenjahr 2015 mit 141 000 zahlenden Besuchern wird in den letzten Tagen aber kaum mehr erreicht werden. Bis Freitag vergangener Woche wurden 125 044 Eintritte gezählt. „Das war ein gutes, normales Jahr, was die Besucherzahl angeht. Wir sind sehr zufrieden“, stellt Wolfgang Droll auf Nachfrage fest. Der Betriebsleiter der Stadtwerke Lörrach erinnert an 2014, als nur 82 000 Eintritte bezahlt wurden.

Allerdings verlief die Kurve genau umgekehrt wie 2016. Besonders die warme erste Saisonhälfte brachte hohe Besucherzahlen: 4370 war der Saisonrekord am 28. Mai. Die Spitzenwerte in den folgenden Monaten waren 4033 am 11. Juni, 3130 am 19. Juli und 2442 am 15. August. In Bezug auf die Frühschwimmer war dieser Sommer allerdings spitze: Mit 1473 Besuchern wurden die Werte aus den vergangenen beiden Jahren (2016: 950/2015: 1137) deutlich überschritten. Das Frühschwimmen wird – bis aufs Wochenende – stets bis zum Beginn der Sommerschulferien angeboten.

„Wir sind von vielen Neugierigen darauf angesprochen worden“, freut sich Alexander Rudnick, der Technische Leiter der Bäderbetriebe, über den Coup mit der neuen Sauna. Die Resonanz auf ihre Eröffnung sei sehr gut gewesen. Sinn der Sauna ist es, dass Schwimmer sich bei kühleren Temperaturen vor oder nach dem Sprung ins Wasser aufwärmen können. Angekündigt war, sie auf 55 Grad aufzuheizen, manchmal erreicht sie aber auch satte 70 Grad. Eine Konkurrenz zu Saunalandschaften wie im Laguna Badeland in Weil am Rhein solle dies keinesfalls sein, sagt Droll.

Neu waren auch die vier Sonnensegel auf dem im Jahr 2015 gebauten Kinderspielplatz hinter den Planschbecken, um den Kleinen Schatten zu spenden. Die Erfahrung zeigte jedoch, dass sie nicht ausreichen. Daher kündigen Droll und Rudnick an, noch dieses Jahr ein oder zwei neue Segel installieren zu lassen.

Ein Spint wurde aufgebrochen – das sei die schlechteste Nachricht der Saison, resümiert Betriebsleiter Wolfgang Droll, der dies zwar bedauert, sich aber auch darüber freut, dass es zu keinem Einbruch, Badeunfall oder nennenswerten Belästigungen von Besuchern gekommen sei. Es blieb bei Wehwehchen wie Wespenstichen und Schürfwunden, bei denen die sieben Schwimmmeister halfen. Ihnen gelte neben den Badegästen und den vier Rettungsschwimmern, die die Fachangestellten für Bäderbetriebe unterstützten, deshalb sein Dank, betont Wolfgang Droll..