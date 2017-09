Lörrach Offene Hilfen: So normal wie möglich leben

Unter diesem Motto "Leben wie alle" feiert die Lebenshilfe Lörrach am 28. September ein Doppeljubiläum.

Lörrach – Vor 25 Jahren wurden die Offenen Hilfen ins Leben gerufen, die Menschen mit Behinderung jedes Alters vor allem Angebote für Freizeit und Bildung machen. Auf 20 Jahre blickt die Ambulante Wohnbegleitung zurück, deren Bedeutung wachsen wird, zumal sich die Lebenshilfe vom klassischen Wohnheim weitgehend verabschieden will.

Gerade mal 24 DIN A5-Seiten umfasste das erste, handgestrickte „Freizeitheftli“ in 300 Exemplaren, das 1992 die Angebote für erwachsene Menschen mit Behinderung zusammenfasste. Heute braucht es 80 Seiten, um halbjährlich in 2500 professionell gestalteten „aktiv“-Heften im A 4-Format die Fülle des Angebots zusammenzufassen. Diese Fakten veranschaulichen die eindrückliche Entwicklung der Offenen Hilfen. Schon zu Beginn gab es zwei Freizeitclubs, in denen Menschen mit Behinderung nach der Arbeit in der Werkstatt ihre Freizeit gestalteten, Kurse an Volkshochschulen, eine Skireise und eine Angehörigengruppe, berichtete Eva Kerrom, Leiterin des Bereichs, dem auch der Fachdienst Familienhilfe angegliedert ist, am Montag vor der Presse. Heute gehören zum jährlichen Angebot unter anderem elf einwöchige Reisen – vom Rührberg über den Schwarzwald bis Mallorca und Kreta –, vier bis sechs Wochenendreisen, elf Wochen Ferienprogramme, rund 60 Wochenendangebote, sieben Freizeitclubs, dieser Treffs sowie diverse Kurse mit zahlreichen Kooperationspartnern. Das „große Kapital“ ist hierbei ein Pool von rund 150 ehrenamtlichen Helfern, ohne die das, was wenige Hauptamtliche im Büro organisieren, vor Ort nicht umsetzbar wäre. Ausbauen und entwickeln will die Lebenshilfe die Angebote für Senioren – wie die gesamte Gesellschaft werden auch Menschen mit Behinderung älter, was andere Bedürfnisse sowie Einschränkungen mit sich bringt. Auch die Offenen Hilfen für Jugendliche boomen.

Eng verzahnt mit den Offenen Hilfen ist die Ambulante Wohnbegleitung, die 1997 startete. Selbst in der Lebenshilfe habe es damals erhebliche Vorbehalte gegeben; Katastrophen seien aber ausgeblieben, weiß Heidi Glöss als Frau der ersten Stunde und Leiterin des Bereichs Wohnen.

Mittlerweile unterstützen 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 112 Nutzerinnen und Nutzer samt Angehörigen kreisweit in unterschiedlichen Angeboten. Glöss hob hierbei die hervorragende Zusammenarbeit mit der Städtischen Wohnbaugesellschaft Lörrach hervor, die aber auch nicht zaubern könne.

Manche wohnen allein, als Paar oder in WGs in angemieteten Wohnungen über den Landkreis verteilt und werden von den Begleitern je nach Hilfebedarf besucht. Andere werden in Gastfamilien, etwa bei Geschwistern, unterstützt. In der Wohnschule lernen Menschen mit Beeinträchtigung seit 2008 zwei Jahre ein möglichst selbständiges Wohnen. Seit 2015 geht die Lebenshilfe auf ältere Menschen mit Behinderung zu, die nach wie vor von ihren Eltern betreut werden, um rechtzeitig eine andere Wohnversorgung anzubahnen. Anfang 2018 soll eine zweite WG ambulantisiert werden. Wenn’s gut läuft, ist für 2019 sogar eine Wohneinrichtung mit insgesamt 24 Plätzen vorgesehen. „Wir verabschieden uns vom klassischen Wohnheim“, fasst die Bereichsleiterin die Strategie zusammen.

mit Informationen, Musik und Theater sowie Spielen am Samstag, 30. September, 10 bis 16 Uhr, auf dem Alten Markt in Lörrach