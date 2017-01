Der Neujahrsempfang der katholischen Kirchengemeinde Lörrach und Inzlingen fand mit einer Ehrung für Jan Wittek statt. Er wurde vom Verbal- zum Tat-Christen.

Eine gute Tradition führte am Abend des Dreikönigstags viele Gläubige aus den fünf Pfarreien zusammen, die in der katholischen Kirchengemeinde Lörrach-Inzlingen ihre Heimat haben. Sie trafen sich zunächst in der voll besetzten Kirche St. Fridolin zur festlichen Eucharistiefeier und danach im angrenzenden Gemeindehaus zum fröhlichen Begrüßen des neuen Jahrs.

Im Fokus stand beide Male der Aufruf von Pfarrer Thorsten Becker, sich für 2017 der Aufgabe zu stellen, sich intensiver mit Fragen des Glaubens auseinanderzusetzen. Nur so könne man sich stärken für die Diskussionen mit Menschen anderen Glaubens. Man trage als Einzelner und als Gemeinde große Verantwortung. Nur wer bewusster und intensiver die Verheißungen der Bibel verinnerliche, könne in Diskussionen bestehen. Pfarrer Becker machte das fest am Beispiel eines Arztes, der in Aleppo medizinische Hilfe im Chaos des Krieges leistet. Er habe ihm berichtet, dass er und sein muslimischer Kollege sich zurückziehen, wenn der schreckliche Alltag seinen Tribut fordert, um sich gegenseitig Worte aus dem Koran oder aus der Bibel vorzulesen. Das bringe Klarheit, berge Kraft und Segen für weiteres Tun. Nur so könnten sie weiterarbeiten und sich im Schreckensszenario zurechtfinden.

Becker rief dazu auf, 2017 besondere Akzente in den Gemeinden zu setzen mit dem gemeinsamen Lesen der Bibel: „Religiöser Glaube braucht Wissen und Bildung.“ Becker hatte zuvor in der Kirche mit Pfarrer Michael Spath und Diakon Ralf Ochs eine Messe gefeiert. Die Kerzen der sechs Christbäume im Chor schufen eine besondere Atmosphäre. Andreas Mölder kam an Orgel und Klavier und in der Gesamtleitung des musikalischen Teils im Gottesdienst zusammen mit dem Chor Canto Allegro eine tragende Rolle zu. Im Saal des Gemeindehauses St. Fridolin improvisierte er locker am Klavier vom Weihnachtslied bis zum gereimten Lobgedicht auf Jan Wittek. Der war von Pfarrer Becker ausersehen für die Ehrung für Verdienste im Ehrenamt.

Jan Wittek war es sichtlich unangenehm, im Licht der Öffentlichkeit zu stehen. Aber 25 Jahre im Dienst der Bonifatiuspfarrei als Mesner ist aller Ehren wert. Und als Schöpfer der jährlich wechselnden Themen-Krippen in St. Bonifatius hatte sein Tun durchaus den Beifall verdient, der im voll besetzten Saal aufbrandete.

Barbara Schmid als Vorsitzende des Gemeindeteams Bonifatius fand herzliche Worte für ihn. Eine fast launige Einlage brachte die Vorstellung eines Sternsingerteams, bei dem zumindest Dieter Funk gewiss zu den Ersten zählte, die in Lörrach von Haus zu Haus zogen. Seine Frau Gabi hatte mit Abordnungen aller fünf Pfarreien Platten mit kleinen Köstlichkeiten auf die Tische verteilt, die eng umlagert waren.

Rege war der Austausch zwischen den Gästen aus den Lörracher Pfarreien und den Inzlingern von St. Peter und Paul. Als Vertreter der Stadt hatte Bürgermeister Michael Wilke den schwierigen Part, nach geballter Aufmerksamkeit für Pfarrer Becker anzuknüpfen an das gemeinsame Ziel: In Frieden miteinander leben. Mit der „Gewalt der Worte“ in Internetforen und insgesamt im Blick auf das Politiker-Tableau in vielen Ländern werde es im neuen Jahr kaum besser werden als im alten, prophezeite der Bürgermeister.

Auch die Not sei nicht kleiner geworden, wenn man an Arme, Alte, Obdachlose, Kinder und Jugendliche denke, denen es am Rand der Gesellschaft nicht gut gehe. Das Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger sei immens gewesen und verdiene Anerkennung. In allen schwierigen Situationen sei die Kirche als Partner mit im Boot gewesen. Man wolle das Dunkel nicht kleinreden, sondern den Menschen gemeinsam zur Seite stehen.

Die Kirche habe ein Licht angezündet als Antwort auf Angst und Terror. Ulrich Bellot, Vorsitzender des Gesamt-Pfarrgemeinderats, erinnerte an das Treffen des vorangegangenen Jahres, als die Herausforderung „Flüchtlinge“ alle Gespräche beherrschte. Der „immensen Flut von Negativ-Botschaften“ habe man in der Kirchengemeinde „Uneigennutz“ entgegengesetzt. Er dankte allen, die innerhalb des „beeindruckenden Gemeindelebens“ in Lörrach beteiligt waren und ihren Glauben bezeugten, indem sie „vom Verbal- zum Tat-Christen“ wurden.