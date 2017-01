Lörrach Neujahrsempfang: Von Vorzügen und Herausforderungen

Oberbürgermeister Jörg Lutz zieht beim Neujahrsempfang der Stadt Bilanz.

Die Stadt Lörrach ist in den vergangenen 25 Jahren um 16 Prozent auf aktuell 49 300 Einwohner gewachsen und damit deutlich stärker als die Bundesrepublik insgesamt, die im gleichen Zeitraum nur um drei Prozent zulegte. Darauf verwies Oberbürgermeister Jörg Lutz am Montag beim Neujahrsempfang, den die Stadt Lörrach in diesem Jahr wieder zusammen mit dem Landkreis ausrichtete. Die Stadt ziehe Menschen an, so Lutz, nicht zuletzt wegen der Nähe zur Schweizer Grenze. Das sei erfreulich – es bringt aber auch Herausforderungen mit sich.

Die trinationale Verdichtungsregion mit dem Zentrum Basel gehöre zu den wirtschaftlich dynamischsten Regionen in Europa, so Lutz – doch auch die deutsche Seite müsse sich nicht verstecken. So sei die Zahl der Arbeitsplätze in Lörrach in den vergangenen zehn Jahren von 17 000 auf 21 000 gestiegen, es herrsche fast Vollbeschäftigung. Lörrach punkte als Einkaufsstadt, mit der attraktiven Mitte, einer reichen Bildungslandschaft und als Kulturstadt mit Events auf internationalem Niveau, Soziokultur und einem eigenen Theater.

Schaffen von Wohnraum bleibt ein zentrales Thema

Lutz: „Das urbane Leben, das so viele suchen, ist hier möglich.“ Das starke Zentrum auf deutscher Seite sei für den ganzen Landkreis wichtig. „Davon profitieren alle“, sagte Lutz. Schaffen von Wohnraum bleibt ein zentrales Thema Leider schlügen sich die Stärken der Kreisstadt nicht bei den kommunalen Finanzen nieder.

Die Einnahmen seien zuletzt deutlich hinter den Ausgaben zurückgeblieben, führte der Oberbürgermeister aus. Darum müssten dem Sparpaket 2016 weitere Bemühungen folgen – damit Ausgaben für Kinderbetreuung, Schulen, Sporthallen und Stadtentwicklung möglich blieben.

Damit Leistungen für Kultur und Soziales nicht substanziell beschnitten werden müssten, sei auch die Einnahmeseite nicht außen vor – konkret nannte Lutz die Gewerbesteuer. In der wachsenden Stadt bleibt der Mangel an Wohnraum ein zentrales Thema. Der Nachfragedruck sei riesig, die Fluktuation auf dem Markt annähernd zum Erliegen gekommen. Deswegen habe die Stadt „das Heft des Handelns in die Hand genommen“.

Auch das Zentralklinikum bleibt Thema

Den Spatenstich für 100 Wohnungen neben der Agentur für Arbeit, 60 auf dem Postareal und das Wohngebiet Belist in Haagen stellte Lutz für 2018 in Aussicht. Auf dem Bühl und wohl auch auf dem Salzert könnten mehr als 500 Wohnungen entstehen, Nachverdichtung sei darüber hinaus ein Dauerthema.

Dennoch: Auch außerhalb der Kreisstadt müssten neue Wohn- und Gewerbeflächen entstehen. Allein schaffe Lörrach das nicht. Und um die wachsenden Pendlerströme zu bewältigen, sei ein weiterer Ausbau der Regio-S-Bahn dringend erforderlich.

Auch das Thema Zentralklinikum blieb naturgemäß nicht außen vor. Er könne in diesem Rahmen, in dem Repräsentanten des ganzen Landkreises da seien, schlecht die Vorzüge Lörrachs preisen, sagte Lutz – um es dann in aller Kürze doch zu tun. Freilich müssten bei der Standortwahl die Bedürfnisse der Kliniken und nicht die einer Kommune im Mittelpunkt stehen.

„Große Aufgaben und Projekte stehen vor uns“

Die Region könne es sich nicht leisten, „die Summe von 250 bis 300 Millionen Euro an der falschen Stelle zu investieren“. „Große Aufgaben und Projekte stehen vor uns“, blickte Jörg Lutz auf 2017 voraus. Einfache Antworten, wie sie etwa der designierte US-Präsident Donald Trump verspreche, würden der Komplexität der Fragestellungen nicht gerecht.

Im kommunalen Nahbereich gelte es, die Bürger in die Suche nach einvernehmlichen Lösungen einzubinden, doch manchmal müsse „die Politik auch mutig vorangehen“. Lutz forderte dazu auf, die nötigen Diskussionen „mit dem erforderlichen Anstand und gegenseitigem Respekt“ zu führen. Eingeleitet hatte den Neujahrsempfang im vollbesetzten Burghof das inklusive Ensembles Vielklang, in dem Musikschule, Pestalozzischule und Lebenshilfe zusammenwirken und das Freude an der Musik ausstrahlte.

Nach der Rede von Lutz und Landrätin Marion Dammann war Gelegenheit zum Gedankenaustausch, die viele gerne wahrnahmen.