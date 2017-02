Lörrach Neues Polizeirevier: Die Vorfreude ist gedämpft

Lörrach bekommt endlich ein neues Polizeirevier. Nutzer sehen neben Verbesserungen allerdings auch etliche Haken

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Lörrach (seh) Die Polizeireform machte es möglich: Lörrach hat sein Polizeipräsidium eingebüßt, in das frei gewordene dreiflügelige Gebäude aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in der Weinbrennerstraße zieht dafür nach dem Umbau das Lörracher Revier. Die Freude bei dessen Leiter Wolfgang Grethler und seinem Stellvertreter Andreas Nagy ist allerdings gedämpft. Allzu viele Nachteile habe die Lösung.

Dass das Polizeirevier an der Bahnhofstraße sanierungsbedürftig ist, sei seit mehr als 20 Jahren Thema, erklärt Wolfgang Grethler. Planungen für einen Um- und Anbau gab es denn auch bereits vor Jahren – zunächst für zu hohe 6,3 Millionen Euro, dann für 4,5 Millionen. Mit der Polizeireform und dem Wegzug des Präsidiums kam die Kehrtwende, die ja auch sinnvoll erscheint: Die Kriminaltechnik ist im Gebäude, die Kriminalpolizei im Haus daneben, das Amtsgericht liegt vis à vis. Da wird mancher Weg kürzer, sagen Grethler und Nagy. Ferner ist der Umbau für die Umnutzung auf schlanke 2,8 Millionen Euro taxiert, ein klarer Vorteil gegenüber der Lösung am alten Standort.

Doch dafür, sagt Andreas Nagy, „müssen wir saure Kröten schlucken“. Die Anforderungen eines Reviers unterschieden sich eben deutlich von denen eines Präsidiums. Allzu vieles sei „der Wirtschaftlichkeit geschuldet“, so Grethler. Arrestzellen wären im Keller besser aufgehoben Der Trakt mit sechs Arrestzellen liegt nicht mehr wie im jetzigen Revier im Keller, sondern künftig ebenerdig zur Straße hinaus. Wer wisse, wie es da manchmal zugeht, müsse Bedenken haben, sagt Nagy. Die Gerüche seien extrem unangenehm; außerdem tobten die Inhaftierten mitunter so, dass dem kein Schallschutzfenster gewachsen sei.

Eine zweite Kröte, die das Revier schlucken muss, sei der Zuschnitt der Wache, also des rund um die Uhr besetzten Sicherheitsbereichs hinter der Glasscheibe im Eingangsbereich. Dieser Raum sei zu klein. Wenn hier im Akutfall eine Lagebesprechung stattfinden müsse, passten kaum alle Kollegen in den Raum, in dem viel Technik Platz finden muss. Grethler: „Wir müssen improvisieren.“ Von den Toiletten wird nur eine gründlich saniert. Die Parkplätze reichen nicht, eine energetische Sanierung findet nicht statt. Ganz generell sei das Gebäude im Grunde zu klein, sagen die beiden Praktiker.

77,5 Planstellen hat die Polizei Lörrach. Hinzu kommen neben den acht Leuten von der Kriminaltechnik, die im Gebäude bleibt, noch Verwaltung, EDV, Hausmeister, die Abteilung Gewerbe/Umwelt. Auch Auszubildende werden hier betreut. Die Mängel, sagen Grethler und Nagy, seien den Architekten nicht anzulasten, die den Umbau im Auftrag der Vermögen und Bau Baden-Württemberg umsetzen. Das sind Harald Klemm, der seit langem Gebäude der Polizei betreut und die Anforderungen kennt, und seine Mitarbeiterin Sandra Flügel. Der Umbau ist abgestimmt mit dem Polizeipräsidium Freiburg als übergeordneter Behörde. Auch die Architekten sind nicht mit allem glücklich. So wäre es im Zuge des Umbaus sinnvoll und auch am wirtschaftlichsten, die Grundinstallationen für die Toiletten neu zu machen, sagt Sandra Flügel. Nachträglich wird es zur „OP am offenen Herzen“.

Aber es handelt sich bei dem Projekt eben nicht um eine Grundsanierung, sondern um eine Umnutzung. Die Büroräume für den Streifen- und Ermittlungsdienst, die Verwaltung und alle hier angegliederten Stellen können zum großen Teil übernommen werden, auch wenn der Zuschnitt, wie Grethler sagt, „nicht optimal“ sei. In den einstigen Schießkeller kommen die Umkleide- und Sanitärräume der Polizistinnen und Polizisten. Zu den Schießübungen fahren die Beamten inzwischen nach Bad Säckingen. Ein Außenaufzug wird an das denkmalgeschützte Gebäude gesetzt, der Schacht dafür steht bereits.

Das Raumprogramm und der Zuschnitt des künftigen Reviers müssen wohldurchdacht sein und den polizeilichen Anforderungen genügen. Harald Klemm habe da als Architekt viel Erfahrung, sagt Wolfgang Grethler. Mit der Fertigstellung des neuen Reviers wird noch in diesem Jahr gerechnet. Was mit dem denkmalgeschützten Gebäude in der Bahnhofstraße 6 nach dem Umzug geschieht, ist wohl noch nicht klar. Es ist für Lörrachs Stadtgeschichte durchaus von Bedeutung.

Der Bau mit seiner reich gegliederten Fassade wurde Ende des 19. Jahrhunderts als Landratsamt in Lörrach errichtet.