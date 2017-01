Inzlingen Neues Haus der Sozialstation hat noch Anschaffungen nötig

Die Katholische Sozialstation freut sich über die 3000-Euro-Spende der Caritassammlung. Der Umzug in ein neues Domizil erfordert viel Geld.

Freude herrschte bei der katholischen Sozialstation Lörrach-Inzlingen über den Scheck von 3000 Euro, den Diakon Ralf Ochs ihr aus der Caritassammlung der Lörracher Kirchengemeinden überbracht hat. Man traf sich dazu in den neuen Räumen der katholischen Sozialstation Lörrach-Inzlingen in der Riehenstraße 67, der ehemaligen Inzlinger Poststelle.

Die neue Adresse wurde im August vergangenen Jahres angemietet, nachdem die Stadt Lörrach der Sozialstation die Räume in der Lörracher Luisenstraße, der ehemaligen Bonifatiusvilla und Augenklinik, gekündigt hatte. Die mehr als 40 Jahre alte Einrichtung war ohnehin nicht mehr zeitgemäß und befand sich in einem erbarmungswürdigen Zustand. Der Umzug erforderte viel Geld von der Sozialstation, so dass sie immer noch für jede Spende dankbar ist.

Zu der Spendenübergabe fanden sich die Qualitätsbeauftragte Agnes Cieslik, Pflegedienstleiterin Gisela Winkler, Vorsitzender Berthold Josko, Geschäftsführer Jörg Schneider, Diakon Ralf Ochs und die stellvertretende Pflegedienstleiterin Anna Kaiser ein. Die Sozialstation hat 25 Beschäftigte, (Kinder-)Krankenschwestern, Altenpfleger und einen Altenpflegeschüler. Zuständig ist sie für die fünf Lörracher Kirchengemeinden und Inzlingen. Betont wurde, dass man unbedingt weiteres Personal im Pflegebereich und der Hauswirtschaft brauche. Derzeit versorgt das Personal 130 Pflegebedürftige und 120 Patienten, die Pflegeberatung brauchen. Die Sozialstation versuche, allen Hilfe zu geben, dies liege im kirchlichen Selbstverständnis. Leider müsse manchmal abgelehnt werden, weil Fachkräfte fehlen.

Die Patienten wünschen alle eine gute Begleitung, oft sei dies aber schwierig aufgrund des Alters der Patienten. Laut Ochs sammelten die Kirchengemeinden Lörrach und Inzlingen für die Arbeit der Caritas 9000 Euro. Davon bleiben beim Caritasverband Lörrach 3000 Euro, die katholische Sozialstation bekommt ebenfalls 3000 Euro und weitere 3000 Euro gehen ans Erzbistum.

Die Sozialstation plant weitere Anschaffungen für die Einrichtung. Geplant sei ferner, eine zweite Müttertour einzurichten. Damit will man Müttern den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtern. Kinder werden morgens in den Kindergarten gebracht und am Nachmittag wieder von dort abgeholt. Der Vorsitzende Berthold Josko dankte der Caritas für die Spende, die dringend gebraucht werde, da nach dem Umzug in der Sozialstation noch viel angeschafft werden müsse. Dank sagte er allen Nachbarn, die für die Sozialstation Parkplätze zur Verfügung stellen. Diese werden für die Einsatzfahrzeuge und die Fahrzeuge der Beschäftigten benötigt.

Die katholische Sozialstation Lörrach-Inzlingen bittet für ihre Arbeit um Spenden auf das Spendenkonto der Volksbank Dreiländereck Lörrach-Inzlingen IBAN: DE66 6839 0000 0000 2834 01.