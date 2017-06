Lörrach Nellie Nashorn: Patrick Dengl ist neuer Geschäftsführer

Wieder steht das Kulturzentrum Nellie Nashorn vor einem Neubeginn, zumindest an einer wichtigen Stelle. Seit wenigen Tagen ist Patrick Dengl neuer Geschäftsführer im soziokulturellen Zentrum

Lörrach (seh) Wieder steht das Kulturzentrum Nellie Nashorn vor einem Neubeginn, zumindest an einer wichtigen Stelle. Seit wenigen Tagen ist Patrick Dengl neuer Geschäftsführer im soziokulturellen Zentrum und damit der fünfte Chef innerhalb weniger Jahre. An seiner Seite hat er Isabella Kammerer, die seit rund anderthalb Jahren stellvertretende kulturelle Leiterin ist. Eingespielt ist auch der Betrieb in der Kneipe mit Yvonne Schneider an der Spitze und die Arbeit im Vorstand.

Philipp Bachmann und Stephan Berg, die bis jetzt als ehrenamtliche Geschäftsführer der gGmbH jede Menge Arbeit hatten, atmen auf. Die Geschäftsführung liegt künftig bei Patrick Dengl und damit bei einem, der nicht nur mit Kulturbetrieben ähnlichen Zuschnitts Erfahrung, sondern auch einen Master of Business Administration in der Tasche hat. Der 46-jährige Dengl ist in Heidelberg geboren und in der Rhein-Neckar-Region aufgewachsen. Dort hat er auch studiert und eine erste Stelle in einer Konzertagentur angetreten. Im Heidelberger Kulturhaus Karlstorbahnhof, ein soziokulturelles Zentrum wie das Nellie Nashorn, war Dengl rund zwölf Jahre tätig und hat dort auch allerlei Krisen erlebt. Unter anderem koordinierte er das große Festival Enjoy Jazz in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen.

Vier Jahre lang war er danach stellvertretender Leiter im Potsdamer „Waschhaus“, der größten Kunst- und Kultureinrichtung in Brandenburg. In dieser Zeit absolvierte er berufsbegleitend das betriebswirtschaftliche Masterstudium.

Die Ausschreibung für die Leitungsstelle im Nellie-Nashorn fiel zusammen mit dem Studienabschluss. Ein Wink. Schließlich wollte die Familie, zu der zwei Kinder gehören, in den Süden zurück, außerdem reizte Dengl die Leitungsposition. Also bewarb er sich. Zunächst sei er noch recht „neutral“ an die Sache herangegangen, sagt Dengl. Doch die Gespräche in Lörrach unter anderem mit dem Vorstand und der Kulturort hätten es ihm dann richtig angetan. „Das Haus ist sehr schön“, sagt der 46-Jährige – und es gebe viel Engagement hier. Das „Nellie“ ist kleiner als die Häuser, in denen er bisher gearbeitet hat. Doch er habe „die Größe als Vorteil definiert“, so der neue Geschäftsführer. Im Veranstaltungsraum mit seiner begrenzten Platzzahl könne man auch mal was ausprobieren. Natürlich habe er sich schon Gedanken gemacht, welche neuen Akzente möglich wären, aber nun müsse er erstmal schauen, was zum Ort passe. Er wolle nicht von außen ein Programm aufsetzen, sondern auch schauen, was von den Leuten kommt. Viele Mitmach-Formate im Nellie gefallen ihm gut. „In der Sparte Musik mache er keine Kompromisse, hier hat er viel Erfahrung in unterschiedlichen Stilen. Auch in Bereichen wie Kabarett oder Literatur ist er zu Hause, im Theater dagegen weniger. Aber da hat er mit Isabella Kammerer eine versierte Frau an seiner Seite.„Das ist ein wunderschöner Ort“, schwärmt Dengl vom Flachsländer Hof mit Villa und Veranstaltungsraum, der jetzt sein Arbeitsplatz ist. Aber „das Haus kann sich noch besser nach außen verkaufen“. Er hat nach dem mehrtägigen Hoffest vor der Sommerpause relativ ruhige Wochen vor sich. Ein Jahr werde es wohl dauern, bis er programmatisch vollständig eingearbeitet sei, zwei weitere, bis die Strukturen neu stehen.

Freilich kommt er an einem Punkt nach Lörrach, an dem das Tief für das soziokulturelle Zentrum durchschritten ist. „Die Zahlen sind o.k.“, sagt Dengl – lange Zeit war das bekanntlich nicht so. Freilich müsse er „noch tiefer reingehen“ ins Zahlenwerk. Dieser Teil der Arbeit liegt bei ihm, das Programm macht er mit Isabella Kammerer gemeinsam. Sie kümmert sich zur Zeit schwerpunktmäßig ums Tagesgeschäft. Wie das alles künftig im Einzelnen laufen wird, werden die nächsten Monate zeigen. Viele Gespräche führt Dengl bereits und auch in der nächsten Zeit noch. Für Kooperationen sei er offen, nun gilt es die handelnden Personen kennenzulernen.

Noch pendelt Patrick Dengl zwischen Potsdam und Lörrach hin und her, aber bald will er mit seiner Familie eine Wohnung suchen. Das könnte noch der schwierigste Teil der Ankunft in Lörrach werden.