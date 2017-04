Lörrach Nelli Nashorn: Überraschender und spannender Abend mit Nico Franke

Moralisches Experimentaltheater fordert Zuschauer auf mitzumachen

Lörrach – Gesellschaftliche Fragen nicht nur auf die Bühne, sondern mitten ins Publikum zu bringen, bleibt andernorts oft nur ein hehrer Anspruch vieler Aufführungen. Nicht so im Nellie Nashorn am Samstagabend. Mit „Politisches Theater: Warum denn so ernst?“ erlebten mehr als ein Dutzend Besucher einen in vielerlei Hinsicht unerwarteten und vor allem ungemein spannenden Abend.

Die Art der Aufführung war auch für das Nellie Nashorn eine Premiere. Erstmals wurde dort Performancetheater auf die Bühne gebracht. Statt nur passiv auf den Stühlen das Geschehen zu verfolgen, war das Publikum fester Bestandteil der Vorstellung. Mit einem fetten aufgemalten roten Grinsen betrat Nico Franke stilecht in der Rolle des Jokers die Bühne. Doch während der Bösewicht aus den Batman-Comics- und Verfilmungen, aus Freude tötet und Menschen zu unmoralischem Handeln treiben will, ging es an diesem Abend mehr um die Frage, wie man moralisch handeln kann. Schon gleich zu Beginn ist die Rollenverteilung klar. Der Joker stellt die Fragen, fordert zum Handeln auf. Das letzte Wort jedoch hat das Publikum. Mitten im Raum hängt der Schlüssel zur Tür. Wer ihn abnimmt und den Raum verlässt, beendet die Performance.

Und schon beginnt das soziale Experiment. Willkürlich wird jemand aus dem Publikum zur Königin ernannt und hat nun zu entscheiden, wer als nächstes an der Reihe ist. „Wir sehen all diese schrecklichen Dinge in der Welt“, sagt der Joker, „aber wir leben einfach weiter, weil wir damit rechnen.“ Unberechenbar soll so der restliche Abend werden. Da bittet der Joker um einen Geldschein aus dem Publikum, steckt ihn in einen von zwei Umschlägen und bittet dann jemanden, willkürlich einen von beiden mit einem Messer zu durchlöchern.

Dann wird es persönlich. „Glaubst du, andere Menschen mögen dich? Würdest du ein behindertes Kind adoptieren“, fragte der Joker. Nicht für sich, sondern vor dem gesamten Publikum musste die gefragte Person antworten. Auch klassische moralische Dilemmata müssen hier vor Ort und öffentlich entschieden werden. Würde man jemanden vor einen Zug stoßen, um diesen zum Anhalten zu bringen, bevor er fünf andere Menschen überfährt? Diskussion über moralische Verantwortung, Leben und Tod. Doch auch der Joker scheint sich teils von seiner persönlicheren Seite zu zeigen, beklagt, wie man mit anderen Menschen immer nur durch eine Maske agiere, und fordert das Publikum auf, sich ohne diese Maske mit ihm zu unterhalten. Niemand geht auf das Angebot ein. Plötzlich steht einer aus dem Publikum auf, sagt das sei nichts für ihn, verlässt mit seinen Bekannten den Raum und beendet so nach etwas mehr als einer halben Stunde das Stück für alle. Abgeschminkt und damit auch nicht mehr in der Rolle als Joker kehrt Nico Franke für eine vom Publikum gewünschte Diskussion zurück. Während er zu Anfang noch ein paar Fragen zum Stück und den Ideen dahinter beantwortet, hält er sich bald zurück, während zwischen den Besuchern eine lebhafte Diskussion entsteht.

Nachdem zu Beginn noch über diejenigen spekuliert wird, die das Stück durch ihr Gehen beendet haben, geht es bald zu tieferen Fragen. Wie sollten selbstfahrende Autos entscheiden, wenn ein Unfall unvermeidlich ist? Wie kann es sein, dass Gaffer Rettungseinsätze verhindern? Würde man selbst im Notfall helfen? Wie es einer der Besucher ausdrückte: „Da kommt man an die Tiefen der menschlichen Existenz.“ Und so reden die Menschen tatsächlich auf einmal ohne Maske miteinander, öffnen sich und diskutieren über moralische Verantwortung, Leben und Tod. Während immer mehr beklagt wird, dass sich Menschen in ihre Filterblasen zurückziehen, zeigte dieser Abend, dass es gelingen kann, Menschen durch Kunst miteinander ins Gespräch zu bringen. Man darf hoffentlich auf weitere derart spannende und wertvolle Theatererfahrungen in Lörrach gespannt sein.