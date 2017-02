Über weite Strecken verregnet war das 28. Narrenbaumstellen am Samstag. Doch trotzten die Narren dem Niederschlag und setzten dem Grau in Grau ihr kunterbuntes Spektakel mit Hästrägern, starken Männern, Pferdefuhrwerk und Guggenklängen entgegen. Als der etwa 22 Meter hohe Baum aus dem Stadtwald endlich senkrecht auf dem Alten Marktplatz stand, blinzelte sogar für ein paar Minuten die Sonne durch die Wolken.

Wettertechnisch machten die Narren also da weiter, wo sie am vergangenen Fasnachtssonntag aufgehört hatten. So sah es Obergildenmeister Jörg Rosskopf, der mit dem aktuellen Protektor Pfarrer Thorsten Becker und seinem Vorgänger Oberbürgermeister Jörg Lutz von der Amelette herunter das Geschehen auf dem Platz kommentierte. Zwei Schirmherren und der Obernarr unter einem großen Schirm: Das bot ausreichend Gelegenheit für vergnügliche Wortgefechte, während sich die starken Männer daran machten, den Narrenbaum in die richtige Stellung zu bringen.

Mit Jörg Lutz habe man 2016 einen weltlichen Protektor gewählt. Weil der aber nicht verhindern konnte, dass der Fasnachtsumzug total verregnet war, sei die Wahl heuer auf einen geistigen Beistand gefallen. Apropos Regen: Als Rosskopf über den in der vergangenen Woche bei Dauerregen entstandenen „Hebelsee“ im Hebelpark spöttelte, bestand Lutz darauf, der sei pure Absicht der Stadtverwaltung gewesen, denn es solle dort im Frühling ein Tretbootverleih installiert werden. Weiter verriet der Obergildenmeister den Zaungästen, Becker habe behauptet, was da gerade vom Himmel komme sei alles Weihwasser.

Egal, um was es sich auch handelte, es machte Baumstamm und Werkzeuge rutschig und deshalb jeden Handgriff der Mannschaft schwieriger. Die stand erneut unter dem Kommando von Markus Guggemos und Matthias Spinner. Wenn die Männer eine Pause brauchten, unterhielten der Stadtspielmannszug, die Ohreputzer, d’Jokerz und die Oktavechratzer die Zuschauer. In Lörrach wird der Narrenbaum gestellt. Man habe Angst, er schlage Wurzeln, wenn man ihn wie in Weil setze, ulkte Rosskopf.

Der Narrenbaum zeige an, dass die Narren die Herrschaft übernommen haben. „Wenn er stoht, isch er de ganze Stolz der Lörracher Fasnacht.“ Thorsten Becker nannte eine weitere Bedeutung: Er symbolisiere den Stammbaum aller Narren und die bunten Bändel daran stünden für all die Menschen, welche die Tradition groß gemacht haben. Um den grünen Kranz mit den bunten Bändeln und den Symbolfiguren der Lörracher Fasnacht unterm Wipfel anzubringen, erklomm Michael Hugenschmidt von den Dülliger Schnägge den Stamm.

In diesem Moment brach doch tatsächlich die Sonne durch die dunklen Wolken. Ob man das als gutes Omen für die Lörracher Straßenfasnacht sehen kann?