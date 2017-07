Lörrach Nächtliche Privatfete auf Schulhof im Lörracher Salzert artet aus

Eine private Fete auf einem Schulhof sorgte in der Nacht zum Sonntag im Wohngebiet "Salzert" für großen Unmut unter Anwohnern und beschäftigte die Polizei über Gebühr.

Die ersten Beschwerdeanrufe wegen übermäßigen Lärms und lauter Musik gingen kurz nach 1.30 Uhr bei der Polizei ein. Sie kam vor Ort und stellte fest, dass etwa ein Dutzend Personen auf dem Schulhof privat feierten und dabei reichlich Alkohol genossen.Der Lärm war schon von weitem zu hören, wie die Polizei berichtet. Die größtenteils alkoholisierten Personen verhielten sich gegenüber den Beamten abweisend und provokativ und zeigten so gut wie keine Einsicht.Erst nach Androhung von Zwangsmaßnahmen und Feststellung einer Verantwortlichen wurde es leiser. Die Ruhe hielt nicht lange und der Lärm nahm sogar noch zu, worauf mehrere Streifen anrückten.Die vorgefundene Stimmung war ziemlich aggressiv und die Feiernden legten sich sogleich mit den Beamten an. Die erklärten die Party für beendet und erteilte allen Anwesenden Platzverweise.Einige ignorierten die Weisungen und wurden daraufhin in Gewahrsam genommen.Zwei Betroffene mussten dazu überwältigt werden. Am Ende des Einsatzes standen drei Gewahrsamnahmen, fünf Anzeigen wegen Ruhestörung und fünf Anzeigen wegen Missachtung von Platzverweisen zu Buche. Ruhe kehrte erst nach 3.30 Uhr ein.