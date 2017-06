Lörrach Nachaltiges Einkaufen: Fairtrade-Town mit Luft nach oben

Im Ausschuss für Umwelt und Technik wurde kürzlich diskutiert, wie die Stadt das Thema Nachhaltiges Einkaufen stärken kann – und ob das überhaupt ihre Aufgabe ist

Lörrach (seh) Wer fair und nachhaltig einkaufen will, muss genau hinschauen und hat es je nach Warengruppe mehr oder weniger schwer. In Lörrach gibt es mit dem Weltladen Milchhüsli, dem „Fairbraucher“-Treff und anderen etlichen Initiativen unterschiedliche Ausrichtung zu dieser Thematik.

Im Ausschuss für Umwelt und Technik wurde kürzlich diskutiert, wie die Stadt das Thema Nachhaltiges Einkaufen stärken kann – und ob das überhaupt ihre Aufgabe ist. Bei Lebensmitteln geht schon viel, bei Kleidung wird es mühsam: Wer so konsumieren will, dass etwa auch die Produzenten und die Umwelt zu ihrem Recht kommen, muss teilweise lange suchen. Der „Fairbraucher“-Treff beschäftigt sich seit einiger Zeit mit dieser Thematik.

Erste Adresse für fairen Konsum ist seit Jahrzehnten das Milchhüsli in Stetten, der zum Netz der Weltläden gehört und vor allem Lebensmittel und Kunstgewerbe verkauft und Projekte in armen Ländern unterstützt. Noch jung ist dagegen das Repaircafé, bei dem es ebenfalls um Nachhaltigkeit geht: Reparieren statt wegwerfen und neu kaufen heißt hier die Devise.

Zu den Ansätzen, Abfall zu vermeiden, gehören auch andere Projekte – vom Foodsharing bis zu diversen Flohmärkten. Die Initiative Gemeinwohlökonomie, die Klimafreunde, das Slow food Convivium oder das Trinationale Umweltzentrum – sie und andere beschäftigen sich in der einen oder anderen Form um Nachhaltigkeit.

Was aber kann bei all dem die Rolle der Stadt sein? Vor zwei Jahren hat der Gemeinderat beschlossen, sich nicht um das Label „Fairtrade-Town“ zu bewerben, wie es die Grünen beantragt hatten, aber doch das Thema nachhaltiges Einkaufen in der Stadt zu stärken. Jetzt wurde im Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik vorgestellt und diskutiert, was seither gelaufen ist. Es wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die offen ist für weitere Teilnehmer und unter anderem eine Maßnahmenliste erarbeitet hat, wie es in der Vorlage zur Ausschusssitzung heißt. Zweimal hat sich die Gruppe bisher getroffen.

Direkt bei der Stadt angesiedelt sind die Wochenmärkte, die die regionale Vermarktung stärken, und das faire Frühstück mit Produkten aus dem Weltladen, das bisher zweimal stattfand. Das meiste, was auf diesem Feld läuft, ist aber von der Stadt vollkommen unabhängig und hat teilweise eine lange Tradition. Mitunter, etwa beim Urban Gardening, läuft jedoch privates und städtisches Handeln parallel.

Die Stadt solle Initiativen und Aktionen unterstützen, erklärte Bernhard Escher für die CDU-Fraktion im Ausschuss – mehr sei nicht ihre Aufgabe. Matthias Lindemer (Freie Wähler) merkte an, bei dieser Thematik sei nicht die Stadt, sondern die Masse der Verbraucher gefragt.

Christiane Cyperrek (SPD) dagegen befand, es gebe „noch deutlich Luft nach oben“, was die städtischen Aktivitäten angehe. So könnte die Stadt den Kaffee im Milchhüsli beziehen und mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Dem schloss sich Claudia Salach für die Grünen an. Gut und richtig sei, dass die Stadt die Koordination übernommen habe.

Bürgermeister Michael Wilke erklärte, das Thema sei wichtig, aber die Stadt könne im Moment nicht mehr leisten, als sie tue, weil zwei Projektstellen weggefallen seien. Koordination und Kommunikation – das sei die Rolle der Stadt, sagte Britta Staub-Abt, in deren Fachbereich für Umwelt und Klimaschutz das Thema angesiedelt ist. Für September wurde wieder ein faires Frühstück für die Bediensteten der Stadtverwaltung angekündigt.