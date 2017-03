Lörrach Nach sieben Jahren ist Schluss mit dem Lörracher Citymarkt

Die Stadt Lörrach verzichtet auf den Rummel mit Markt und spart 42.000 Euro. Verwaltung denkt über neue Konzepte nach.

Der Lörracher Citymarkt – eine Mischung aus Jahrmarkt und Rummel direkt vor dem Rathaus – war nur eine Episode. Nach sieben Jahren ist Schluss. Wegen der Postareal-Baustelle wird die Fläche sowieso bald nicht mehr zur Verfügung stehen und vor allem will die Stadt die 42 000 Euro Organisationsaufwand sparen.

Doch im Rathaus wird überlegt, wie es weitergehen könnte. Ein Rummel kommt eher nicht in Frage, die Überlegungen gehen eher in Richtung Markt. Der Lörracher Citymarkt hat keine Zukunft. Einstimmig empfiehlt der Hauptausschuss des Gemeinderats, diese Veranstaltung einzustellen. Zwar muss noch der Gemeinderat insgesamt zustimmen, doch das ist nach dem klaren Votum in der Sitzung am Donnerstagabend reine Formsache. Zwei Gründe gibt es für die Entscheidung, den Markt und den dazugehörenden Rummel aufzugeben. Erstens: Die Stadt möchte Geld sparen und hatte die 42 000 Euro Veranstaltungsaufwand schon im Frühjahr auf die Streichliste für die Haushaltskonsolidierung gesetzt. Zweitens: Auf Dauer hätte der Citymarkt sowieso nicht auf dem Rathaus- und dem Bahnhofsplatz stattfinden können, weil mit dem Neubau auf dem angrenzenden Postareal für mehrere Jahre dieser Bereich Baustelle sein wird. Wie die Fachbereichsleiterin für Medien und Kommunikation, Susanne Baldus-Spingler, in der Sitzung deutlich machte, hatte der Citymarkt in dieser Form auch nicht die Zugkraft.

OB Jörg Lutz formulierte das so: Wer attraktive Fahrgeschäfte sucht, der geht zur Messe nach Basel oder gleich in den Europa-Park. Was Lörrach an Fahrgeschäften in die Stadt locken kann, bleibe hinter diesen Maßstäben zurück. Deshalb werde an einem neuen Konzept gearbeitet, das mehr in Richtung Markt geht. Wie genau das aussehen wird und wo die neue Veranstaltung stattfinden könnte, sei offen, sagte Susanne Baldus-Spingler. Im Grunde sei das Schicksal des Lörracher Jahrmarkts – so hieß früher die Verbindung aus Krämermarkt und Rummel – besiegelt gewesen, als die Stadt den sogenannten Kinderspielplatz als Baugrund für das neue Hotel verkauft habe, sagte Petra Höfler (CDU), die früher selbst Marktmeisterin gewesen war. Günther Schlecht (SPD) erinnerte an das veränderte Kauf- und Freizeitverhalten. Der Citymarkt als Folgeveranstaltung des einstigen Jahrmarkts sei „nicht das Gelbe vom Ei“ gewesen. Margarethe Kurfeß (Grüne) meinte, künftige Veranstaltungen sollten vielleicht besser in einem Stadtteil stattfinden.

Uwe Claassen (Freie Wähler) sagte, die früher von ihm betriebene Messe Lörrach habe eine Voranfrage für Veranstaltungen auf dem Lauffenmühle-Areal gestellt. Vorschläge aus dem Ratsrund, das Grütt als neuen Rummelplatz ins Auge zu fassen, wurden gleich wieder verworfen. Petra Höfler berichtete aus ihrer früheren beruflichen Tätigkeit, dass dies auch die Schausteller nicht wollen.