Lörrach/Basel Mutter schickt abends zwölfjährige Tochter zum Einkaufen über die Grenze

Das unverantwortliche Verhalten ihrer Tochter gegenüber hat für eine Frau aus Basel Konsequenzen.

Am späten Samstagabend, kurz nach 22.30 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass an der S-Bahn Haltestelle in der Nordstadt ein kleines Mädchen steht. Es sei alleine, habe nur ein dünnes Kleidchen an und übermäßig viel Einkäufe bei sich.Eine Streife kam vor Ort und fand die Mitteilung bestätigt. Die Bekleidung der Zwölfjährigen entsprach nicht den herrschenden Außentemperaturen, zudem hatte das Mädchen viel zu viele Einkäufe dabei.Die Streife brachte das Mädchen zum Revier und verständigte die in Basel wohnhafte Mutter. Deren Antwort verschlug den Beamten fast die Sprache: Die Frau zeigte keinerlei Einsicht, vielmehr kritisierte sie das Mitnehmen ihrer Tochter zur Wache.Die Mutter kam trotzdem nicht umhin, ihre Tochter auf dem Polizeirevier in Lörrach abzuholen. Aufgrund des Verhaltens der Mutter wurden die zuständigen Familienbehörden informiert.