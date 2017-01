Basel Museumsnacht: Nächtlicher Start ins neue Kulturjahr

Die 17. Basler Museumsnacht findet am 20. Januar statt. 37 öffentliche und private Einrichtungen beteiligen sich an der Großveranstaltung

Basel (gra) Mit der Museumsnacht startet Basel am Freitag, 20. Januar, zum 17. Mal kulturell ins neue Jahr. 37 öffentliche und private Museen und Kulturinstitutionen beteiligen sich an der Großveranstaltung. Das knapp 200-seitige Programmheft listet rund 200 Angebote auf. Die Organisatoren erwarten an die 30 000 Besucher aus dem Dreiland.

Der Leitgedanke der Museumsnacht ist seit der Premiere unverändert: die Vielfalt der Museumslandschaft in der Region Basel erlebbar zu machen und die Schätze der Häuser so aufzubereiten, dass sie für ein breites Publikum attraktiv sind.

Gleichwohl gibt es auch 2017 wieder allerhand Neues zu entdecken. Die 200 Programmpunkte präsentierten die Museen in ihrer vollen Vielfalt, sagte Eva Keller, Leiterin des Fachbereichs Museen und Kulturmarketing beim Kanton Basel-Stadt, am Donnerstag vor den Medien. Entsprechend durchmischt sei das Publikum. Vor allem jüngere Besucher, die sonst weniger in den Museen zu finden sind, locken Spiele, Vorträge und Workshops an. 2016 waren 43 Prozent der Besucher unter 26 Jahre. Dank des Engagements der Sponsoren haben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene weiterhin freien Eintritt bei der Museumsnacht.

Mit der Fondation Fernet-Branca im elsässischen Saint-Louis und dem Vitra Design Museum in Weil am Rhein ist diese erneut trinational. Wie schon im vergangenen Jahr nicht dabei ist dagegen das Dreiländermuseum Lörrach. Der Aufwand sei für das Haus zu groß, die Publikumsresonanz angesichts der Entfernung vom Basler Zentrum zu gering gewesen, hatte Museumsleiter Markus Moehring damals erklärt.

Das Dreiländermuseum konzentriere seine finanziellen und personellen Ressourcen lieber auf die Kulturnacht Lörrach-Weil am Rhein. Diese soll nach der Premiere im April am 4. Mai 2018 ihre zweite Ausgabe erleben.