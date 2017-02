Lörrach Museumsdepot: Stadt schlägt als Standort die Hugenmatt vor

Sammlung des Dreiländermuseums kommt voraussichtlich nicht in den Aichelepark. 1500 Quadratmeter Nutzfläche nötig

Lörrach (dam) Die Stadtverwaltung schlägt als Standort für ein neues Museumsdepot die Hugenmatt in Brombach vor. Das Deport könnte dort einen Übergang bilden von der jetzigen Wohnbebauung zum Bereich der alten Sportplätze, wo nach neueren Überlegungen ein Gewerbegebiet entstehen soll. Der Aichelepark, den alle vier Gemeinderatsfraktionen in einem gemeinsamen Antrag vorgeschlagen hatten, würde bei dieser Lösung nicht mehr in Frage kommen.

Am kommenden Donnerstag wird der Hauptausschuss das Thema vorberaten, ehe der Gemeinderat dann in der darauf folgenden Woche entscheidet. Bei der Suche nach einem neuen Museumsdepot besteht Handlungsdruck. Die umfangreiche Sammlung des Dreiländermuseums, die immer wieder das Material liefert für überörtlich beachtete Ausstellungen, ist derzeit noch in der alten Suchard-Schokoladenfabrik untergebracht. Allerdings darf das Depot aus Gründen des Brandschutzes eigentlich nicht mehr betreten werden, jedenfalls ist wissenschaftliches Arbeiten dort ausgeschlossen. Auch aus konservatorischen Gründen ist es erforderlich, möglichst bald eine neue Lagerstätte für die historischen Objekte und Kunstwerke zu finden.

Erforderlich sind etwa 1500 Quadratmeter Nutzfläche für das eigentliche Lager und für Nebenräume, etwa zur Restaurierung. Weil die Stadt Lörrach derzeit nicht über die finanziellen Spielräume verfügt, hat sich die Bürgerstiftung angeboten, im wesentlichen aus den Mitteln des angeschlossenen Museumsfonds den Bau des Deports zu übernehmen. Die Stadt würde dann das Gebäude anmieten.

Nach der Überprüfung von mehreren möglichen Standorten plädiert die Verwaltung nun dafür, dieses Modell in der Hugenmatt zu verwirklichen. Dort muss ohnehin ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden, um Ersatz für jene Gewerbeflächen zu schaffen, die wegen der Klinikpläne aller Voraussicht im Entenbad nicht entstehen werden. Angedacht ist ein Depot-Standort in der Verlängerung der Gustav-Winkler-Straße. Gegen ein Depot im Park der Villa Aichele sprechen laut Verwaltungsvorlage die Eingriffe in die Parkanlage. Außerdem könnte der Denkmalschutz ein Problem darstellen.