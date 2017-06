Lörrach Müllschleuse in Wohnhaus brennt: Großer Feuerwehreinsatz in Lörrach

Müllschleuse in Wohnhaus brennt: Großer Feuerwehreinsatz in Lörrach

Nach einem Gebäudebrand in der Tumringer Straße in Lörrach ist die Feuerwehr derzeit mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

Vom Brand betroffen ist ein mehrstöckiges Gebäude mit Wohnungen, in dessen Müllschleuse es kurz vor 16.30 Uhr zu brennen begann.Zu diesem Zeitpunkt befand sich offenbar nur eine Person im Gebäude, die sich selbst in Sicherheit brachte, wie die Polizei mitteilte.Der Brand war mit einer starken Rauchentwicklung verbunden. Die Feuerwehr war rasch zur Stelle und konnte den Brand ebenso rasch löschen. Sie hatte mehrere Fahrzeuge im Einsatz.Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Ebenso unklar ist momentan noch, wie es zu dem Brand in der offen zugänglichen Müllschleuse kam. Hierzu laufen Ermittlungen.Die Tumringer Straße musste während der Löscharbeiten zwischen der Ötlinger Straße und dem Berliner Platz gesperrt werden.