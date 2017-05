Schopfheim Motocross: Hochkarätige Rennen mit starken Fahrern

Am Wochenende 20. und 21. Mai sind beim MSC Schopfheim bekannte Motorsportler auf Strecke. Auch die Jugend ist am Start

Schopfheim – MX-Freunde dürfen sich auf ein weiteres hochkarätiges Rennen auf der Strecke des MSC Schopfheim an der Dossenbacher Straße am 20./21. Mai freuen.

Nachdem in den letzten zwei Jahren erfolgreich die Weltmeisterschaft der Sidecars über die Bühne ging, sind es dieses Jahr die Cracks der Sidecars zur internationalen Deutschen Meisterschaft der Solo Jugend/MX Open sowie der Deutsche Seitenwagen Veteranen Cup, die an den Start gehen.

Am Sonntag werden auch einige Fahrer/Beifahrer an den Start gehen, die aus der Weltmeisterschaft bekannt sind wie Clohse/Haller, Cermak/Cermak und Santermans/Daiders. Und nicht zu vergessen die beiden deutschen Lokalmatadoren -Teams Joachim Reimann/Phillip Reimann und Marcel Faustmann/Max Frech.

In diesem Jahr ist es dem Vorsitzenden Karlheinz Renner gelungen, den Deutschen Seitenwagen Veteran-Cup nach Schopfheim zu holen, ein Wettbewerb, an dem Renner selber bis 2016 noch aktiv teilgenommen hat. In dieser Serie findet man viele bekannte Namen wie Schmidt/Kälin wieder, die schon in den 1980er Jahren international/national in Schopfheim Rennen bestritten haben. Natürlich geht auch das Veteran-Team Maik Hug/Benny Meyer und Julius Reiman/Veronika Reimann an den Start. Seit diesem Jahr wird auch das Team Mark Tellermann/Hendrik Arndt für den MSC Schopfheim im Veteranen-Cup vertreten sein

. Am Samstag dominiert die Jugend vom MSC Schopfheim in verschiedenen Klassen das Renngeschehen; Nico Hug und Moritz Fehrenbacher in der 450ccm-Klasse und Jonathan Winkler in der 250ccm-Klasse. Zudem Silas Muchenberger in der Klasse 125ccm, Dennis Bahr, Marco Sutter und Yanic Vökt werden ihr Können in der 85ccm Klasse unter Beweis stellen und Marvin Vökt als jüngster Fahrer in der Klasse 65ccm. Alle Jugendfahrer haben die Winterpause genutzt und sich in Italien auf die Rennen vorbereitet.

Die Verantwortlichen des MSC Schopfheim werden auch diesmal wieder mit vollem Einsatz alles dazu beitragen, dass es eine rundum gute Veranstaltung wird. Und dieses Jahr hofft der Verein darauf, dass der Wettergott an diesem Wochenende auf seiner Seite ist. Denn die Streckenverantwortlichen Peter Baumann, Wolfgang Kühn und Maik Hug haben mit ihrem Team von etwa 200 Helfern die 1720 Meter lange Strecke in den letzten Wochen für das Rennwochenende vorbereitet.

Thomas Grässlin wird in seiner verantwortlichen Position als Rennleiter wieder dafür sorgen, dass am Veranstaltungswochenende alles reibungslos über die Bühne läuft. Für das leibliche Wohl sorgen Brigitte Renner und ihr Team an verschiedenen Verkaufsständen.