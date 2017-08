Lörrach/Rheinfelden Möbelstück auf Autobahn: Polizei sucht "Schreibtischtäter"

Ein Kuriosum wurde der Polizei am späten Dienstagnachmittag mitgeteilt. Ein Autofahrer teilte über Notruf mit, dass auf der A 98 zwischen Rheinfelden und Lörrach ein Schreibtisch auf der Fahrbahn steht.

Eine Streife ging der Sache nach und fand die Mitteilung bestätigt. Kurz vor der Ausfahrt Lörrach-Ost stand am rechten Fahrbahnrand ein Schreibtisch und es befanden sich weder Personen noch ein Fahrzeug bei ihm.Die Ordnungshüter packten an und wuchteten den Schreibtisch hinter die Leitplanke. Nun suchen sie den "Schreibtischtäter", dem sein Möbelstück abhandenkam.Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Weil am Rhein entgegen (07621-98000).