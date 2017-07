Lörrach Mitreißende Theaterproduktion im Bühneli

Gelungene Premiere von „Der Vorname“ unter der Regie von Günther Geiser im Lörracher Bühneli

Lörrach – Witzig und mitreißend ist die neue Produktion des Bühneli Lörrach. Bei der Premiere am Samstagabend erweckten die Schauspielerinnen und Schauspieler das Stück „Der Vorname“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière mit einer herausragenden schauspielerischen Leistung zum Leben. Der fast ausverkaufte Saal hatte viel zu lachen und verbrachte einen gelungenen Theaterabend.

Vom Erzähler und Regisseur Günther Geiser in Szene gesetzt, beginnt das Stück harmlos. Ein gemütliches Abendessen unter langjährigen Freunden soll es werden. Unter den Männern werden kumpelhaft kleine Gemeinheiten ausgetauscht und humorvoll über Dies und Das gesprochen, während Elisabeth (gespielt von Petra Glienke), Ehefrau des Gastgebers Pierre (Joachim Geiser), in der Küche das Essen vorbereitet. Die Stimmung jedoch kippt schnell, als Elisabeths Bruder Vincent (Uwe Uhlemann) verkündet, seinen ungeborenen Sohn „Adolphe“ nennen zu wollen. Nach ersten schreckgeladenen Versuchen der anderen, ihn umzustimmen, entspinnt sich bald eine intellektuelle Debatte über die Macht eines Vornamens und die Grenzen des Erlaubten.

„Wie viele Todesopfer darf so ein Vorname denn auf dem Gewissen haben?“, fragt Vincent zynisch und erklärt, mit der Namensnennung die negative Vereinnahmung durch Hitler beenden zu wollen. Während der Dritte im Bunde, Claude (Oliver Dürscheidt), sich versucht aus der Diskussion herauszuhalten, geraten Pierre und Vincent aufs Heftigste aneinander. Als dann auch noch Vincents schwangere Ehefrau Anna (Christelle Ranc) hinzustößt und die Namensgebung von Pierre und Elisabeth kritisiert, die ihre beiden Kinder Adonas und Athena genannt haben, scheint der Tiefpunkt bereits erreicht. Und dennoch gelingt es zwischenzeitlich wieder, Gemeinsamkeiten zu finden – und sei es nur auf Kosten dritter.

Das Lachen der Schauspieler über Elisabeths Grimassen ist dabei dermaßen herzhaft und ehrlich, dass es auch auf das Publikum übergreift. Doch die Debatte über Vornamen ist noch lange nicht ausgestanden. „So ein Vorname ist wie ein Post-It auf der Stirn“, sagt Vincent und wirft Pierre vor, allen anderen damit zeigen zu wollen, wie besonders er doch sei. Kurz darauf fallen die Masken und die Angriffe werden persönlich. Da wird Vincent als Verkörperung des Egoismus benannt und Pierre als Geizkragen bezeichnet. Die Absicht Claudes, sich neutral zu verhalten, muss in diesem Falle scheitern. Die Enthüllung seines Liebeslebens lässt den Abend dann endgültig aus dem Ruder laufen. Es wird geweint und geschrien, bis sich Enttäuschung und Wut am Ende in Gewalt entladen. Auch die Ehe Pierres und Elisabeths befindet sich letzten Endes in einer tiefen Krise.

Dennoch gelingt es dem Stück, den Wert und die Beständigkeit der Freundschaft zum Schluss noch einmal zum Positiven hin zu wenden. Trotz der inhaltlichen Tragik bleibt „Der Vorname“ eine äußerst gelungene Komödie. Dank intelligenter Sätze und unzähliger komischer Momente gab es stets viel zu lachen. Dabei gelang es, die Figuren zum Leben zu erwecken und das Publikum mit der Geschichte auf der Bühne mitfiebern zu lassen. Dies ist nicht zuletzt der herausragenden Leistung der Schauspieler zu verdanken.

