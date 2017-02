Lörrach Minderjährige Flüchtlinge: Kein Start nach Maß in Brombach

Jugendliche Asylbewerber beschweren sich. Das Landratsamt weist die Vorwürfe zurück

Lörrach (ger) Bewohner der vorläufigen Inobhutnahmestelle in Brombach kritisieren die Einrichtung massiv. Mehrere unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wandten sich an die Öffentlichkeit. Sie würden nicht nur für sich selbst sprechen, sondern die Bewohner vertreten. Diese würden sich schlecht behandelt und versorgt fühlen. Zwei gekündigte Mitarbeiter teilen ihre Kritik, die sich vor allem an die Leiterin der Unterkunft richtet. Diese weist die Vorwürfe zurück. Das Landratsamt räumt lediglich kleinere Startschwierigkeiten ein.

Die Beschwerden gehen darüber hinaus, dass das Essen nicht schmecke und die Jugendlichen außerhalb der dafür vorgesehenen Zeiten nur Kleinigkeiten bekämen – was die Verwaltung des Landkreises aus pädagogischer Sicht als angemessen betrachte, teilt Sozialdezernentin Elke Zimmermann-Fiscella mit. Mit den Vorwürfen erstmals konfrontiert, stellte sie fest, sie nehme diese ernst, ihr lägen jedoch widersprüchliche Aussagen vor.

Die Jugendlichen beklagen, sie hätten wenig und für den Winter ungeeignete Kleidung bekommen, Deutschkurse und andere Aktivitäten fänden nicht statt, das Taschengeld sei nicht ausbezahlt worden, Hygieneartikel würden fehlen und der raue Umgangston der Unterkunftsleiterin Susanne Schuchardt sei unangemessen; sie zeige kein Verständnis für die Bewohner. Zudem gäbe es unter ihnen fast täglich Streitereien mit körperlichen Auseinandersetzungen. Einer dieser Vorfälle in der vergangenen Woche führte zur fristlosen Kündigung eines Mitarbeiters. Ihm werden Handgreiflichkeiten gegenüber einem Vorgesetzten vorgeworfen.

Der Landkreis beauftragte das in der Betreuung von Asylbewerbern bundesweit tätige Unternehmen Campanet mit der Inobhutnahme. 30 sozialpädagogische Fachkräfte und Mitarbeiter im Aufsichts- und Pfortendienst arbeiten dort in drei Schichten. Nach Rücksprache mit Campanet und Prüfung der Vorwürfe meint das Landratsamt, die neue Einrichtung der Jugendhilfe funktioniere „insgesamt betrachtet gut“. Die Grundversorgung der jungen Männer sei gewährleistet. Bei der Größe der seit vier Wochen bestehenden Einrichtung gebe es kleinere Startschwierigkeiten. Gravierende Versäumnisse der Heimleitung bei der Versorgung der Schützlinge seien für die Behörde aber nicht erkennbar. Die Essensversorgung sei gesichert und Utensilien für die Körperhygiene mehr als ausreichend vorhanden, jedoch werde nicht immer verhältnismäßig damit umgegangen.

Mitarbeiter von Campanet und des Vereins Teach Beyond (ehemals Janz Team) aus Kandern böten täglich und ein Ehrenamtlicher zweimal wöchentlich Deutschkurse an. Weitere Angebote zur Beschäftigung würden vorbereitet. Im Januar habe es Probleme mit der Auszahlung des Taschengelds in Höhe von 20 Euro monatlich gegeben. Taschengeld sei in der regulären Jugendhilfe unüblich und eine freiwillige Leistung des Landkreises, damit die Jugendlichen nicht völlig mittellos sind. Für gut möglich hält das Landratsamt Engpässe über den Jahreswechsel bei der Verteilung von Kleidung, die über die Kleiderkammer vor Ort organisiert wird, so dass passende Jacken und Schuhe nicht umgehend für jeden verfügbar waren. Zu bedenken sei aber, dass viele junge Männer in kurzer Zeit angekommen seien.

Elke Zimmermann-Fiscella hält es für möglich, dass die Streitigkeiten wegen der fristlosen Kündigung von Thierno Diallo und der fristgerechten Kündigung von Gazmend Rahimi ein größeres Ausmaß annahmen. Der nachvollziehbare Ärger dieser Mitarbeiter könne dabei eine starke Rolle gespielt haben. Sie hätten durch ihre kulturellen Gemeinsamkeiten in besonders engem und persönlichem Kontakt mit einigen Jugendlichen gestanden. „Es ist aus Sicht unserer Sozialbetreuung stark zu vermuten, dass es sich bei den Beschwerden insgesamt betrachtet um jugendtypisches Verhalten für mehr Aufmerksamkeit und zur Grenzenauslotung handelt.“

Erschwerend hinzu komme, dass viele dieser jungen Männer häufig unrealistische Erwartungen und überzogene Vorstellungen hätten und schnell enttäuscht seien, wenn Möglichkeiten für Sprachkurse und Arbeit nicht sofort verfügbar seien. „Dies ist ein Grundproblem, das sich immer deutlicher abzeichnet“, stellt Zimmermann-Fiscella fest. Nicht nachvollziehbar sei für die Verantwortlichen des Fachbereichs Jugend und Familie, dass die Jugendlichen, „die sich offenbar ungerecht behandelt oder gar bedroht gefühlt haben, sich nicht umgehend an die beiden Sozialbetreuer des Landratsamts gewendet haben, die täglich vor Ort als Ansprechpartner im Einsatz sind“.

Das Landratsamt sieht sich eng eingebunden in Abläufe und Geschehnisse vor Ort. Entschuldigung von Bewohnern Campanet steht hinter Schuchardt. Sie sei eine sehr gute Heimleiterin. Mehr als 70 Bewohner hätten sich nach der Eskalation vor elf Tagen bei ihr entschuldigt und die daran beteiligten Jugendlichen für ihr Verhalten zurechtgewiesen, sagt Pressesprecher Matthias Schulz. Die Beschwerdeführer hätten nicht die Mehrzahl der Jugendlichen vertreten.