Lörrach Mieten in Lörrach: Quadratmeter-Preise wie in Hamburg oder München

Mieten in Lörrach: Quadratmeter-Preise wie in Hamburg oder München

Die Mieten in Lörrach können ohne weiteres mit denen der großen Städte mithalten

Lörrach (mft) Die Mietentwicklung im Landkreis Lörrach hat sich von der des Landes abgelöst und eine ganz eigene Dynamik entfaltet. Nach den neuesten Zahlen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) haben die Angebotsmieten im Landkreis Lörrach die Zehn-Euro-Marke geknackt.

10,11 Euro pro Quadratmeter kostet demnach eine Wohnung durchschnittlich (siehe Infografik). Das BBSR hat Inserate von Immobilienplattformen und Tageszeitungen ausgewertet und daraus den durchschnittlichen Mietpreis für Wohnungen zwischen 40 und 130 Quadratmeter errechnet. Demnach setzt sich die Entwicklung der vergangenen Jahre fort. Die Zahlen des BBSR beziehen sich auf den Landkreis, schließen also auch weniger nachgefragte Gegenden wie das Kleine Wiesental ein.



Rechnet man diese heraus, werden die Preise für die Stadt Lörrach dementsprechend höher. Vom Landkreis kommt auch der stärkste Druck auf die Stadt. Rund 80 Prozent der Wohnungsanfragen seien aus dem Kreis, sagt Ute Leisinger von der Wohnbau Lörrach. Immerhin sei Lörrach inzwischen die attraktivste Stadt im Dreiländereck und ziehe Menschen vom Land an, aber auch die, die in der Schweiz arbeiten. Zwei Faktoren, die den Wohnungsmarkt weiter belasten. Die Preise der BBSR verzerrten aber die reale Situation etwas, so Leisinger. Denn die Angebote der Wohnbau oder der Baugenossenschaft, aber auch viele private Angebote tauchten gar nicht erst auf den Portalen auf, die die BBSR ausgewertet hat. Und, darauf weist auch die BBSR selbst hin, die Zahlen beinhalten keine bestehenden Mietverhältnisse. Diese lägen meist unter den Preisen, die für neue Mietverträge verlangt werden.

So habe die Wohnbau 2016 rund 6,35 Euro pro Qaudratmeter verlangt. Allerdings bemerke auch die Wohnbau, dass es kaum noch Wohnungswechsel in der Stadt gebe – auch ein Zeichen für gestiegene Mieten. Und so bestätigt Leisinger: „Die Mieten in Lörrach sind in manchen Bereichen ähnlich wie in München oder Hamburg. Da sind Preise von zehn, elf oder zwölf Euro keine Seltenheit.“

Die Wohnbau mache schon seit Jahren darauf aufmerksam und inzwischen habe auch die Stadt den Handlungsbedarf erkannt und versucht, den steigenden Preisen entgegenzusteuern. Allerdings sei die aktuelle Situation nicht gerade investitionsfördernd. Hohe Baukosten und Auflagen schreckten Investoren ab. „Der niedrige Zins ist der einzige Grund, dass überhaupt noch gebaut wird“, so Leisinger. Die Mietpreisbremse sei ein falsches Signal, da durch diese Investoren ausgebremst werden. Einzig neuer Wohnraum könne helfen, das Angebot zu erweitern und damit auch die Preise wieder zu normalisieren.