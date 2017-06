Lörrach Mehrwertsteuer: Bagatellgrenze rückt näher

Nachdem sich 2016 der Bundesrat auf Initiative der damals grün-roten Landesregierung für die Einführung einer Bagatellgrenze bei der Erstattung der Mehrwertsteuer ausgesprochen hatte, haben sich dem nun der Bundesrechnungshof und der Haushaltsausschuss des Bundestages angeschlossen. „Endlich zeigen unsere Bemühungen Früchte“, freut sich der SPD-Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger in einer Mitteilung vom Mittwoch

Lörrach – Nachdem sich 2016 der Bundesrat auf Initiative der damals grün-roten Landesregierung für die Einführung einer Bagatellgrenze bei der Erstattung der Mehrwertsteuer ausgesprochen hatte, haben sich dem nun der Bundesrechnungshof und der Haushaltsausschuss des Bundestages angeschlossen. „Endlich zeigen unsere Bemühungen Früchte“, freut sich der SPD-Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger in einer Mitteilung vom Mittwoch. „Jetzt muss der Bundesfinanzminister handeln.“ Die Gewerkschaft Verdi sieht das ebenso.

Stickelberger erinnert daran, dass die betroffenen SPD-Landtagsabgeordneten mit den Ortsvereinen bereits im Sommer 2015 in allen großen Städten der Region an Infoständen mit einer Postkartenaktion an den Bundesfinanzminister für eine Bagatellgrenze geworben haben. „Jetzt sind wir über den langen Weg der Institutionen erfolgreich im Haushaltsausschuss des Bundestags angekommen“, hält Stickelberger fest. Damit fordere nun das Parlament das Bundesfinanzministerium auf, die gesetzliche Grundlage für eine solche Einführung zu schaffen. Der SPD-Abgeordnete erwartet nun, dass das Bundesfinanzministerium tätig wird.

Noch seien Staus und erhebliche Verkehrsbehinderungen an den Grenzen sowie Schlangen an den Kassen Alltag für die Bürgerinnen und Bürger. Auch der Zoll klage regelmäßig über Überlastung, da Zöllnerinnen und Zöllner überwiegend mit dem Abstempeln von Ausfuhrbescheinigungen beschäftigt sind und somit ihre eigentlichen Aufgaben wie die Kontrolle – auch des Mindestlohns – vernachlässigen müssen. „Das liegt hauptsächlich daran, dass sich Schweizer Kunden auch bei kleinsten Einkäufen an der Grenze die Ausfuhr bescheinigen und danach im Geschäft die Mehrwertsteuer zurückerstatten lassen können. Das bringe dem Einkäufer kaum etwas in den Geldbeutel, sorgt aber für einen großen Verwaltungsaufwand sowie Staus auf den Straßen und an den Kassen.

Dass der Schweizer Einkauftourismus durchaus zwei Seiten hat, ist dem SPD-Abgeordneten bewusst: „Natürlich stärkt der Einkaufstourismus unseren grenznahen Einzelhandel. Aber auch mit der Bagatellgrenze behält der Einkaufsstandort Dreiländereck seine Attraktivität, denn bei allen Einkäufen über die Bagatellgrenze hinaus wird die Mehrwertsteuer weiterhin zurückerstattet.“ Die Bagatellgrenze, davon ist Stickelberger überzeugt, „bringt für die Region daher nur Vorteile – und zudem Steuereinnahmen“.

Auch Verdi Südbaden erwartet, dass das Finanzministerium rasch tätig wird. „Unser langer Atem macht sich bald bezahlt. Das Ziel, die Zöllner vom Stempeln am Fließband zu befreien, damit sie endlich wieder ihrer eigentlichen Aufgabe der Kontrolle nachgehen können, rückt in greifbare Nähe“, schreibt die stellvertretende Landesbezirksleiterin Hanna Binder in einer Mitteilung. Die Gewerkschaft habe durch ihre Aktionen zudem erreicht, dass es seit Mitte Juni wieder eine Rechtsnorm gibt, um Betrugsfälle zu ahnden. Beispielsweise wenn Deutsche die Hilfe von Bekannten in der Schweiz in Anspruch nehmen, um sich die Mehrwertsteuer erstatten zu lassen, oder Schweizer in deutschen Supermärkten Kassenbons von deutschen Kunden einsammeln, um sie vom Zoll abstempeln zu lassen.

Bis zu einem Warenwert von 275 Euro wird ein Verwarnungsgeld erhoben, wenn die Ware bei der Ausreise nicht mitgeführt wird, bei höherem Wert ein Bußgeldverfahren eingeleitet.