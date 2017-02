Lörrach Mediennutzung will gelernt sein

Safer Internet Day: Villa Schöpflin verlängert ihre Sprechstunde. Zentrum für Suchprävention bietet Beratung zum Medienkonsum

Lörrach (ata) Dem Thema Sicherheit im Internet gewidmet war am Dienstag der internationale „Safer Internet Day“ der Europäischen Kommission. Das ganze Jahr über bietet das Zentrum für Suchtprävention der Villa Schöpflin Beratung und Hilfestellungen im Medienumgang von Kindern- und Jugendlichen. Unter dem Motto „Be the change: unite for a better internet“ fand zum neunten Mal der internationale „Safer Internet Day“ statt.

Auch Gesundheitspädagogin Sonja Pajonck und ihr Kollege Daniel Ott vom Zentrum für Suchtprävention der Villa Schöpflin boten so eine verlängerte offene Sprechstunde zum Thema Mediennutzung und -sicherheit von Kindern und Jugendlichen an. Während das Angebot anlässlich des „Safer Internet Days“ nicht nachgefragt wurde, bietet das ganzjährige Beratungsangebot regelmäßige Sprechstunden und unterstützt derzeit etwa 30 Familien im richtigen Umgang mit Medien, erklärte Pajonck. Als Mediator helfe man den Familien, wieder zu einem harmonischeren Familienleben zu finden, ohne ständigen Streit über die Mediennutzung der Kinder.

Ein großes Thema sei die optimale Dauer der Mediennutzung je nach Alter des Kindes oder Jugendlichen. „Das gibt es keine pauschalen Antworten, das kommt auf den einzelnen Jugendlichen an“, so Pajonck. Während einige ohne weiteres mehrere Stunden vor der Konsole sitzen oder in sozialen Netzwerken verbringen könnten, ohne andere Lebensbereiche wie Schule oder Freizeitaktivitäten zu vernachlässigen, litten bei anderen etwa schulische Leistungen unter der gleichen Mediennutzung. In den Beratungsgesprächen gehe es daher darum, zum einen Gründe zu erörtern und Alternativen zu finden, zum anderen, mehr Verständnis bei den Eltern zu wecken.

Bei Jungen sind es meist Computer- oder Konsolenspiele, bei Mädchen eher das ausgiebige Nutzen sozialer Netzwerke, weshalb die Familien das Beratungsangebot wahrnehmen. Das Angebot ist kostenlos und die Gespräche finden unter Schweigepflicht ab. Sechs bis acht Mal treffe man sich zwischen 30 Minuten bis zu eineinhalb Stunden, mal mit der ganzen Familie, mal nur mit den Jugendlichen, sage Pajonck. Aber auch telefonische Beratung ist ein fester Bestandteil des Angebots. Sämtliche Beratungsangebote können dabei auch vollkommen anonym wahrgenommen werden.

Für die Präventionsarbeit informiert das Zentrum für Suchtprävention neben den Beratungsgesprächen auch auf Elternabenden über das Thema „Neue Medien“ und bietet diverse kostenlose Broschüren für Eltern an. Gegen Cybermobbing und für einen besseren Umgang mit den neuen Medien koordiniert man zudem gemeinsam mit zahlreichen Partnern, etwa der Polizei oder der Fachstelle Sucht Lörrach, das Projekt .compass, ein großes Angebot an Beratungs- und Hilfsangeboten. Grundlegend sei es wichtig, hebt Pajonck hervor, sich bereits früh mit der Mediennutzung der Kinder zu beschäftigen und Regeln aufzustellen, „am Besten bereits, bevor ein Gerät angeschafft wird“. Zugleich sei es aber auch wichtig, dass die Eltern verstehen, wie und warum die Kinder die Medien nutzen.

Kontakt: Daniel Ott, Tel. 07621/9 14 90 95. E-Mail: daniel.ott@villa-schoepflin.de. Infos im Internet: