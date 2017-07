Lörrach Mathilde-Planck-Schule: Abiturienten feiern

Mit dem Lied „Lass uns leben wie ein Feuerwerk!“ klang die Abiturfeier von 83 Schülerinnen und Schülern der Mathilde-Planck-Schule Lörrach aus. 21 Schülerinnen und Schüler erhielten ein Lob oder einen Preis

Lörrach – Mit dem Lied „Lass uns leben wie ein Feuerwerk!“ klang die Abiturfeier von 83 Schülerinnen und Schülern der Mathilde-Planck-Schule Lörrach aus. In eine Zeit „zwischen gestern und morgen“ seien nun auch die Abiturienten entlassen, sagte der stellvertretende Schulleiter Armin Bierer laut einer Pressemitteilung. Er forderte sie auf, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen, wofür es mehr brauche als ein Zeugnis und gute Noten. Vor allem Entschlossenheit sei notwendig, denn „das Recht der Jugend ist es, nicht alles zu wissen, aber für das zu kämpfen, was man weiß“.

21 Schülerinnen und Schüler erhielten ein Lob oder einen Preis. Sonderpreise gingen an Jessica Lichetzki (Deutsch), Melanie Kursawe (Englisch/Französisch), Madeleine König (Biotechnologie), Laura Rosentreter (Mathematik), Lina Kimmig (Ernährungslehre/Chemie), Lina Kimmig und Ingo Schade (Ernährungslehre mit Chemie), Madeleine König (Sport), Jessica Lichetzki (Pädagogik und Psychologie), Maru Rudin (Sozialpreis), Laura Müller (Religion).